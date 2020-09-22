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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577596620.html
Гинцбург рассказал о перспективах вакцинации беременных от коронавируса
Необходимо провести отдельное клиническое исследование, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:28
2020-09-22T20:37
распространение нового коронавируса
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо провести отдельное клиническое исследование, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>."Необходимо проводить, безусловно, отдельное клиническое исследование, которое не проводилось", - ответил Гинцбург на вопрос о перспективах вакцинации от коронавируса беременных женщин в рамках круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о перспективах вакцинации беременных от коронавируса

13:28 22.09.2020 (обновлено: 20:37 22.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Необходимо провести отдельное клиническое исследование, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Необходимо проводить, безусловно, отдельное клиническое исследование, которое не проводилось", - ответил Гинцбург на вопрос о перспективах вакцинации от коронавируса беременных женщин в рамках круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:09Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, кому нужна приоритетная вакцинация от COVID-19
280014
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
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