https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577596620.html

Гинцбург рассказал о перспективах вакцинации беременных от коронавируса

Необходимо провести отдельное клиническое исследование, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:28

2020-09-22T13:28

2020-09-22T20:37

распространение нового коронавируса

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_7bdd279f496f8d4eb07553c12b761fc5.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо провести отдельное клиническое исследование, чтобы разрешить вакцинацию от COVID-19 беременным, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>."Необходимо проводить, безусловно, отдельное клиническое исследование, которое не проводилось", - ответил Гинцбург на вопрос о перспективах вакцинации от коронавируса беременных женщин в рамках круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества", который состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200921/vaktsinatsiya-1577557366.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, здоровье - общество, общество