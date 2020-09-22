https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577611270.html

Кадыров сделает прививку от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью доверяет российской вакцине от коронавируса и намерен сделать прививку. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:57

2020-09-22T16:57

2020-09-22T17:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

рамзан кадыров

общество

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что полностью доверяет российской <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцине от коронавируса</a> и намерен сделать прививку."Доверие на 100% есть, сейчас разрабатывается методика, как развозить по регионам. Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем (вакцинацию)… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID, мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен, обязан, нам религия даже говорит - оберегайте свое здоровье", - заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос о доверии новой вакцине.Он подчеркнул, что разработка российской вакцины от коронавируса – это " большой успех, прорыв для нашего государства, специалистов". "Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину, но у них не получилось", - добавил глава Чечни.Кадыров напомнил, что министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов еще месяц назад одним из первых испытал действие новой вакцины на себе, и "у него появились антитела".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200912/privivka-1577134348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, рамзан кадыров, общество