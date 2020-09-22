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https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577623022.html
В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала
Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:28
2020-09-22T19:28
васильевский остров
ленинградская область
таджикистан
кировский район
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a>, тело которого было найдено в реке в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В июне в реке Мга в Кировском районе был обнаружен фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом."Раскрыто резонансное убийство человека, фрагменты тела которого обнаружили в реке Мга в Ленинградской области", - сказано в сообщении.Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении убийства 53-летнего Юрия, уроженца <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, проживающего в Петербурге."Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый так же, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на <a href="http://ria.ru/location_Vasilevskijj_ostrov/" target="_blank" data-auto="true">Васильевском острове</a>, куда транссексуал пришел по приглашению актера. "Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила", - сказано в сообщении.После убийства подозреваемый скрывался в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/ubiystvo-1577564837.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577620659.html
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васильевский остров
ленинградская область
таджикистан
кировский район
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васильевский остров, ленинградская область, таджикистан, кировский район, происшествия

В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала

19:28 22.09.2020
10758
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В июне в реке Мга в Кировском районе был обнаружен фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом.
"Раскрыто резонансное убийство человека, фрагменты тела которого обнаружили в реке Мга в Ленинградской области", - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении убийства 53-летнего Юрия, уроженца Томской области, проживающего в Петербурге.
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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"Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый так же, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, куда транссексуал пришел по приглашению актера. "Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила", - сказано в сообщении.
После убийства подозреваемый скрывался в Твери, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.
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Васильевский островЛенинградская областьТаджикистанКировский районПроисшествия
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