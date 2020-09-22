https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577623022.html

В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала

Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:28

2020-09-22T19:28

2020-09-22T19:28

васильевский остров

ленинградская область

таджикистан

кировский район

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a>, тело которого было найдено в реке в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В июне в реке Мга в Кировском районе был обнаружен фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом."Раскрыто резонансное убийство человека, фрагменты тела которого обнаружили в реке Мга в Ленинградской области", - сказано в сообщении.Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении убийства 53-летнего Юрия, уроженца <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, проживающего в Петербурге."Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый так же, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на <a href="http://ria.ru/location_Vasilevskijj_ostrov/" target="_blank" data-auto="true">Васильевском острове</a>, куда транссексуал пришел по приглашению актера. "Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила", - сказано в сообщении.После убийства подозреваемый скрывался в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/ubiystvo-1577564837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577620659.html

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васильевский остров

ленинградская область

таджикистан

кировский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

васильевский остров, ленинградская область, таджикистан, кировский район, происшествия