https://ria.ru/20200922/torgovlya-1577621438.html

Путин предложил создать "зеленые коридоры" для торговли

Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:09

2020-09-22T19:09

2020-09-22T20:30

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

россия

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.

https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил ввести "зеленые коридоры" для товаров первой необходимости Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 2020-09-22T19:09 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, владимир путин, оон, в мире