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https://ria.ru/20200922/torgovlya-1577621438.html
Путин предложил создать "зеленые коридоры" для торговли
Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:09
2020-09-22T20:30
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
россия
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.
https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html
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Путин предложил ввести "зеленые коридоры" для товаров первой необходимости
Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, владимир путин, оон, в мире

Путин предложил создать "зеленые коридоры" для торговли

19:09 22.09.2020 (обновлено: 20:30 22.09.2020)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНРоссияВладимир ПутинООНВ мире
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