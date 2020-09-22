Новая типовая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в Тюмени
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин осмотрел здание школы №2031
ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в Тюмени, сообщает главное управление строительства Тюменской области.
"Эта школа — шестая по счету в Тюменской области, которая строится по типовому проекту. В 2018 году такая школа открылась в микрорайоне Ямальский-2, в 2019 году две – в Тобольске и в Тюмени. В 2020 году в рамках национального проекта "Образование" завершено строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство таких школ в районе ЖК "Звездный" и в районе улиц Зелинского и Менделеева", — говорится в сообщении.
Общая площадь здания переменной этажности составляет более 20 тысяч квадратных метров. Школа разделена на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки.
В настоящее время продолжается отделка фасада школы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Идет благоустройство территории, устанавливаются бордюры, продолжаются работы по монтажу водоотводных люков. Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК "Звездный" – конец будущего года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года, отметили в управлении.