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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200922/shkola-1577608083.html
Новая типовая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в Тюмени
Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в Тюмени, сообщает главное управление строительства Тюменской области. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:02
2020-09-22T16:02
тюменская область
тюменская область
тюмень
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщает главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."Эта школа — шестая по счету в Тюменской области, которая строится по типовому проекту. В 2018 году такая школа открылась в микрорайоне Ямальский-2, в 2019 году две – в <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a> и в Тюмени. В 2020 году в рамках национального проекта "Образование" завершено строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство таких школ в районе ЖК "Звездный" и в районе улиц Зелинского и Менделеева", — говорится в сообщении.Общая площадь здания переменной этажности составляет более 20 тысяч квадратных метров. Школа разделена на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки.В настоящее время продолжается отделка фасада школы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Идет благоустройство территории, устанавливаются бордюры, продолжаются работы по монтажу водоотводных люков. Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК "Звездный" – конец будущего года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года, отметили в управлении.
https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html
тюменская область
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тюменская область, тюмень, общество

Новая типовая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в Тюмени

16:02 22.09.2020
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин осмотрел здание школы №2031
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел здание школы №2031 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
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ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в Тюмени, сообщает главное управление строительства Тюменской области.
"Эта школа — шестая по счету в Тюменской области, которая строится по типовому проекту. В 2018 году такая школа открылась в микрорайоне Ямальский-2, в 2019 году две – в Тобольске и в Тюмени. В 2020 году в рамках национального проекта "Образование" завершено строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство таких школ в районе ЖК "Звездный" и в районе улиц Зелинского и Менделеева", — говорится в сообщении.
Общая площадь здания переменной этажности составляет более 20 тысяч квадратных метров. Школа разделена на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки.
В настоящее время продолжается отделка фасада школы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Идет благоустройство территории, устанавливаются бордюры, продолжаются работы по монтажу водоотводных люков. Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК "Звездный" – конец будущего года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года, отметили в управлении.
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16 сентября, 13:02Тюменская область
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Тюменская областьТюменская областьТюменьОбщество
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