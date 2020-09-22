https://ria.ru/20200922/shkola-1577608083.html

Новая типовая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в Тюмени

Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в Тюмени, сообщает главное управление строительства Тюменской области. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:02

2020-09-22T16:02

2020-09-22T16:02

тюменская область

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тюмень

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<strong>ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Новая школа на 1200 учебных мест откроется в 2021 году в районе ЖК "Звездный" в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщает главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."Эта школа — шестая по счету в Тюменской области, которая строится по типовому проекту. В 2018 году такая школа открылась в микрорайоне Ямальский-2, в 2019 году две – в <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a> и в Тюмени. В 2020 году в рамках национального проекта "Образование" завершено строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство таких школ в районе ЖК "Звездный" и в районе улиц Зелинского и Менделеева", — говорится в сообщении.Общая площадь здания переменной этажности составляет более 20 тысяч квадратных метров. Школа разделена на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки.В настоящее время продолжается отделка фасада школы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Идет благоустройство территории, устанавливаются бордюры, продолжаются работы по монтажу водоотводных люков. Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК "Звездный" – конец будущего года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года, отметили в управлении.

https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, общество