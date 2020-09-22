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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/sayt-1577621011.html
МВД Белоруссии восстановило работу своего сайта
Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии, который не работал на протяжении 19 дней, снова доступен для интернет-пользователей, сообщила во... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:03
2020-09-22T19:03
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии, который не работал на протяжении 19 дней, снова доступен для интернет-пользователей, сообщила во вторник пресс-служба МВД.Перебои в работе сайта ведомства начались 3 сентября. Тогда же в различных Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и министра внутренних дел Юрия Караева. Четвертого сентября в МВД заявили, что сайт не работает по техническими причинам, не исключена хакерская атака."Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении МВД в<a href="https://t.me/pressmvd/2137" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Telegram</a>-канале.При этом в ведомстве выразили уверенность, что "количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объеме".Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала РИА Новости, что ведомство проводит проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства из-за сбоев в работе своего официального сайта.
https://ria.ru/20200921/uvolneniya-1577574856.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии восстановило работу своего сайта

19:03 22.09.2020
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© Фото : Министерство внутренних дел Республики БеларусьМВД Беларусии
МВД Беларусии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии, который не работал на протяжении 19 дней, снова доступен для интернет-пользователей, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Перебои в работе сайта ведомства начались 3 сентября. Тогда же в различных Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Четвертого сентября в МВД заявили, что сайт не работает по техническими причинам, не исключена хакерская атака.
"Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
При этом в ведомстве выразили уверенность, что "количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объеме".
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Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала РИА Новости, что ведомство проводит проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства из-за сбоев в работе своего официального сайта.

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