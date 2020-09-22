https://ria.ru/20200922/sayt-1577621011.html

МВД Белоруссии восстановило работу своего сайта

Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии, который не работал на протяжении 19 дней, снова доступен для интернет-пользователей, сообщила во... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:03

2020-09-22T19:03

2020-09-22T19:03

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии, который не работал на протяжении 19 дней, снова доступен для интернет-пользователей, сообщила во вторник пресс-служба МВД.Перебои в работе сайта ведомства начались 3 сентября. Тогда же в различных Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и министра внутренних дел Юрия Караева. Четвертого сентября в МВД заявили, что сайт не работает по техническими причинам, не исключена хакерская атака."Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении МВД в<a href="https://t.me/pressmvd/2137" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Telegram</a>-канале.При этом в ведомстве выразили уверенность, что "количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объеме".Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала РИА Новости, что ведомство проводит проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства из-за сбоев в работе своего официального сайта.

https://ria.ru/20200921/uvolneniya-1577574856.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577574697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире