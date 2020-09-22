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https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html
Роскомнадзор будет предоставлять сведения о пиратских сайтах ВОИС
Роскомнадзор и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого российский регулятор будет... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:21
2020-09-22T15:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
всемирная организация интеллектуальной собственности
женева (город)
швейцария
оон
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого российский регулятор будет предоставлять в базу данных ВОИС ALERT информацию о сайтах, нарушающих авторские права, говорится в сообщении ведомства.Как поясняется в сообщении, база данных ВОИС ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах."Роскомнадзор будет предоставлять для размещения в базе данных ВОИС ALERT сведения о сайтах в сети интернет, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав", - говорится в сообщении Роскомнадзора.В Роскомнадзоре отметили, что рассчитывают на длительное и плодотворное сотрудничество с ВОИС, направленное на борьбу с "пиратским" контентом в интернете.Созданная в 1967 году, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_intellektualnojj_sobstvennosti/" target="_blank" data-auto="true">Всемирная организация интеллектуальной собственности</a> является самофинансируемым учреждением системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Штаб-квартира ВОИС, в которую входят 193 государства, находится в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> (<a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцария</a>).
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), всемирная организация интеллектуальной собственности, женева (город), швейцария, оон, технологии, общество

Роскомнадзор будет предоставлять сведения о пиратских сайтах ВОИС

15:21 22.09.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роскомнадзор и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого российский регулятор будет предоставлять в базу данных ВОИС ALERT информацию о сайтах, нарушающих авторские права, говорится в сообщении ведомства.
Как поясняется в сообщении, база данных ВОИС ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах.
"Роскомнадзор будет предоставлять для размещения в базе данных ВОИС ALERT сведения о сайтах в сети интернет, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
В Роскомнадзоре отметили, что рассчитывают на длительное и плодотворное сотрудничество с ВОИС, направленное на борьбу с "пиратским" контентом в интернете.
Созданная в 1967 году, Всемирная организация интеллектуальной собственности является самофинансируемым учреждением системы ООН. Штаб-квартира ВОИС, в которую входят 193 государства, находится в Женеве (Швейцария).
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2019
4 декабря 2019, 13:42
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Всемирная организация интеллектуальной собственностиЖенева (город)ШвейцарияООНТехнологииОбщество
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