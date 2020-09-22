https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html

Роскомнадзор будет предоставлять сведения о пиратских сайтах ВОИС

Роскомнадзор и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого российский регулятор будет... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:21

2020-09-22T15:21

2020-09-22T15:21

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

всемирная организация интеллектуальной собственности

женева (город)

швейцария

оон

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_48f89ac37c8fa9451755e8985afc22b3.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого российский регулятор будет предоставлять в базу данных ВОИС ALERT информацию о сайтах, нарушающих авторские права, говорится в сообщении ведомства.Как поясняется в сообщении, база данных ВОИС ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах."Роскомнадзор будет предоставлять для размещения в базе данных ВОИС ALERT сведения о сайтах в сети интернет, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав", - говорится в сообщении Роскомнадзора.В Роскомнадзоре отметили, что рассчитывают на длительное и плодотворное сотрудничество с ВОИС, направленное на борьбу с "пиратским" контентом в интернете.Созданная в 1967 году, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_intellektualnojj_sobstvennosti/" target="_blank" data-auto="true">Всемирная организация интеллектуальной собственности</a> является самофинансируемым учреждением системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Штаб-квартира ВОИС, в которую входят 193 государства, находится в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> (<a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцария</a>).

https://ria.ru/20191204/1561952689.html

женева (город)

швейцария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), всемирная организация интеллектуальной собственности, женева (город), швейцария, оон, технологии, общество