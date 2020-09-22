https://ria.ru/20200922/reyting-1577615101.html

СУЭК присвоен высший антикоррупционный рейтинг

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) получила высший антикоррупционный рейтинг, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:38

2020-09-22T17:38

2020-09-22T17:38

новости суэк

российский союз промышленников и предпринимателей

сибирская угольная энергетическая компания

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирская угольная энергетическая компания</a> (СУЭК) получила высший антикоррупционный рейтинг, сообщает пресс-служба компании.Рейтинг составлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>).Для формирования рейтинга эксперты РСПП определили выборку из пятидесяти крупнейших российских компаний, которые были оценены на основе 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 и независимой экспертизы Антикоррупционной Хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия). По результатам Рейтинговый комитет присвоил рейтинг 23-м компаниям, в полной мере раскрывающим сведения о системе управления предупреждением и противодействием коррупции."В соответствии с результатами АО "СУЭК" присвоен высший уровень рейтинга А1 – компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции и, соответственно, минимальным уровнем сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам", — говорится в пресс-релизе. СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a>.

https://ria.ru/20200529/1572163959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания