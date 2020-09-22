Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200922/reabilitatsiya-1577622844.html
В Подмосковье более 160 детей прошли реабилитацию после COVID-19
В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:25
2020-09-22T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155297/62/1552976242_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_e425a9eb80710032e69e0d35d0f918ea.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-160-detej-perebolevshih-covid-19-proshli-reabilitatsiju-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.По ее словам, специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и прочие параметры газообмена. Они помогают восстановить правильное дыхание у ребенка и улучшают кровоснабжение.Кроме того, маленьким пациентам делают лечебный массаж, они проходят кинезиотерапию и посещают соляную пещеру, водные процедуры и ЛФК.Также для детей и семей разработали программу психологической реабилитации, которая нацелена на преодоление отрицательных реакций психики после COVID-19.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155297/62/1552976242_0:0:1331:998_1400x0_80_0_0_09aad0a89ee1dbccd132fe2ee63e0c7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье более 160 детей прошли реабилитацию после COVID-19

19:25 22.09.2020
220
© РИА Новости / Александр КондратюкВрач проводит осмотр ребенка в детской поликлинике
Врач проводит осмотр ребенка в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

"Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе реабилитации – особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру", – рассказала главный педиатр профильного ведомства Нисо Одинаева.

По ее словам, специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и прочие параметры газообмена. Они помогают восстановить правильное дыхание у ребенка и улучшают кровоснабжение.
Кроме того, маленьким пациентам делают лечебный массаж, они проходят кинезиотерапию и посещают соляную пещеру, водные процедуры и ЛФК.
Также для детей и семей разработали программу психологической реабилитации, которая нацелена на преодоление отрицательных реакций психики после COVID-19.
000000
Обсудить0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
На Ставрополье санитарный вертолет впервые эвакуировал ребенка
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Москалькова прокомментировала внесенные президентом в Госдуму проекты
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Президент РФ В. Путин
Путин подчеркнул роль Устава ООН как источника международного права
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала
Отделение банка ВТБ
ВТБ Лизинг развивает сотрудничество с Яндекс.Такси
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
частный дом
На Кубани многодетные семьи начали получать землю по новым правилам
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН
Певица Лолита Милявская
"Тортик уйдет за два дня": похудевшая Лолита рассказала о своем питании
Сотрудник ФСБ России
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния