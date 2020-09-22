https://ria.ru/20200922/reabilitatsiya-1577622844.html
В Подмосковье более 160 детей прошли реабилитацию после COVID-19
В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:25
2020-09-22T19:25
2020-09-22T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-160-detej-perebolevshih-covid-19-proshli-reabilitatsiju-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.По ее словам, специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и прочие параметры газообмена. Они помогают восстановить правильное дыхание у ребенка и улучшают кровоснабжение.Кроме того, маленьким пациентам делают лечебный массаж, они проходят кинезиотерапию и посещают соляную пещеру, водные процедуры и ЛФК.Также для детей и семей разработали программу психологической реабилитации, которая нацелена на преодоление отрицательных реакций психики после COVID-19.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
"Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе реабилитации – особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру", – рассказала главный педиатр профильного ведомства Нисо Одинаева.
По ее словам, специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и прочие параметры газообмена. Они помогают восстановить правильное дыхание у ребенка и улучшают кровоснабжение.
Кроме того, маленьким пациентам делают лечебный массаж, они проходят кинезиотерапию и посещают соляную пещеру, водные процедуры и ЛФК.
Также для детей и семей разработали программу психологической реабилитации, которая нацелена на преодоление отрицательных реакций психики после COVID-19.