https://ria.ru/20200922/reabilitatsiya-1577622844.html

В Подмосковье более 160 детей прошли реабилитацию после COVID-19

В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:25

2020-09-22T19:25

2020-09-22T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию 167 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-160-detej-perebolevshih-covid-19-proshli-reabilitatsiju-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.По ее словам, специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и прочие параметры газообмена. Они помогают восстановить правильное дыхание у ребенка и улучшают кровоснабжение.Кроме того, маленьким пациентам делают лечебный массаж, они проходят кинезиотерапию и посещают соляную пещеру, водные процедуры и ЛФК.Также для детей и семей разработали программу психологической реабилитации, которая нацелена на преодоление отрицательных реакций психики после COVID-19.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)