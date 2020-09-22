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https://ria.ru/20200922/puskepalis-1577613667.html
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис госпитализирован с... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:22
2020-09-22T20:21
культура
коронавирус в россии
новости культуры
сергей пускепалис
ярославская область
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова."Наш художественный руководитель госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Состояние у него стабильное", — сказала Анкудинова.По ее словам, Сергея Пускепалиса увезли в ярославский госпиталь ветеранов. Там развернуто отделение для коронавирусных больных."Во время того, как развивалось его заболевание, Сергей Витауто работал удаленно, у него не было прямых контактов с труппой, с административным персоналом, поэтому в этом плане мы спокойны, без паники. Но чтобы знать точно, сегодня 60 человек в театре мы протестировали на коронавирус. Это актеры, занятые в трех спектаклях, которые сейчас готовятся, и это административный персонал", — сказала собеседница агентства.По ее словам, у работников театра нет признаков ОРВИ, все соблюдают масочный режим.В Ярославской области 8186 заболевших COVID-19 с начала пандемии, из них 7751 человек выписан, 46 пациентов скончались.
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коронавирус в россии, новости культуры, сергей пускепалис, ярославская область

Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле

17:22 22.09.2020 (обновлено: 20:21 22.09.2020)
8195
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.
"Наш художественный руководитель госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Состояние у него стабильное", — сказала Анкудинова.
По ее словам, Сергея Пускепалиса увезли в ярославский госпиталь ветеранов. Там развернуто отделение для коронавирусных больных.
"Во время того, как развивалось его заболевание, Сергей Витауто работал удаленно, у него не было прямых контактов с труппой, с административным персоналом, поэтому в этом плане мы спокойны, без паники. Но чтобы знать точно, сегодня 60 человек в театре мы протестировали на коронавирус. Это актеры, занятые в трех спектаклях, которые сейчас готовятся, и это административный персонал", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, у работников театра нет признаков ОРВИ, все соблюдают масочный режим.
В Ярославской области 8186 заболевших COVID-19 с начала пандемии, из них 7751 человек выписан, 46 пациентов скончались.
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0304121
КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыСергей ПускепалисЯрославская область
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