https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html

Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального

Появление версии о том, что блогер Алексей Навальный якобы отравился через бутылку с водой, превращает его госпитализацию в "абсурдный фарс". Такое мнение... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:23

2020-09-22T20:23

2020-09-22T20:23

госпитализация алексея навального

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

франция

германия

омск

берлин (город)

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Во Франции указали на абсурдные странности в деле Навального

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Появление версии о том, что блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы отравился через бутылку с водой, превращает его госпитализацию в "абсурдный фарс". Такое мнение выразила французская журналистка Кристель Неан в блоге на <a href="https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-affaire-de-l-empoisonnement-de-227203" target="_blank" rel="nofollow noopener">AgoraVox</a>.Ранее в официальном аккаунте блогера в Instagram появилось заявление, что вещество из группы "Новичок", которым якобы его отравили, было обнаружено на бутылках из гостиничного номера в Xander Hotel. Там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под воды. В заявлении говорится, что бутылки были переданы в немецкую лабораторию, где спустя две недели были обнаружены следы яда.Журналистка указала на странности в этой версии. Если бы яд действительно попал в организм блогера из бутылки, то это произошло бы еще в гостиничном номере. Но по подсчетам Неан, в таком случае Навальный был бы отравлен за два часа до вылета и за три часа до госпитализации. Благоприятный исход после этого практически невозможен, так как субстанция "Новичок", которой, как утверждают немецкие власти, был отравлен российский блогер, уже спустя несколько минут приводит к необратимым последствиям для организма даже в случае введения противоядия. "Если бы Навального на самом деле отравили "Новичком", он был бы прикован к постели и находился в состоянии полного психического расстройства", — пишет журналистка.Она также отмечает, что сотрудники ФБК взаимодействовали с бутылками, которые якобы были покрыты смертельно опасным веществом, без какой-либо защиты, кроме резиновых перчаток, а один из них и вовсе ходил по номеру босиком и в шортах.Она обратила внимание, что, согласно заявлениям немецких специалистов, отравляющее средство обнаружили и на руках Навального. В таком случае, по ее мнению, должны были пострадать и члены экипажа самолета, которые также прикасались к блогеру без защиты. Но ничего из этого не произошло. Неан делает вывод, что на взятой сотрудниками ФБК бутылке и на руках Навального до прибытия в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> не могло быть никакого яда.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20200922/248171308.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a> >></strong><em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонд борьбы с коррупцией</a> включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200922/peskov-1577606966.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591937.html

Кирилл Дмитриев Украинская журналистка, французская Сплошные знатоки Новичка) Давайте еще опубликуйте, что кассирша из Одессы думает )) 106

Sergej Vox Алёшка терминатор как и вся его команда их навичок не берёт 90

32

россия

москва

франция

германия

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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