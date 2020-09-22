Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Появление версии о том, что блогер Алексей Навальный якобы отравился через бутылку с водой, превращает его госпитализацию в "абсурдный фарс". Такое мнение выразила французская журналистка Кристель Неан в блоге на AgoraVox.
Ранее в официальном аккаунте блогера в Instagram появилось заявление, что вещество из группы "Новичок", которым якобы его отравили, было обнаружено на бутылках из гостиничного номера в Xander Hotel. Там сообщается, что после того как сотрудники ФБК* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под воды. В заявлении говорится, что бутылки были переданы в немецкую лабораторию, где спустя две недели были обнаружены следы яда.
Журналистка указала на странности в этой версии. Если бы яд действительно попал в организм блогера из бутылки, то это произошло бы еще в гостиничном номере. Но по подсчетам Неан, в таком случае Навальный был бы отравлен за два часа до вылета и за три часа до госпитализации. Благоприятный исход после этого практически невозможен, так как субстанция "Новичок", которой, как утверждают немецкие власти, был отравлен российский блогер, уже спустя несколько минут приводит к необратимым последствиям для организма даже в случае введения противоядия.
"Если бы Навального на самом деле отравили "Новичком", он был бы прикован к постели и находился в состоянии полного психического расстройства", — пишет журналистка.
Она также отмечает, что сотрудники ФБК взаимодействовали с бутылками, которые якобы были покрыты смертельно опасным веществом, без какой-либо защиты, кроме резиновых перчаток, а один из них и вовсе ходил по номеру босиком и в шортах.
"Нам говорят, что люди без защитных костюмов обращались с покрытой "Новичком" бутылкой и при этом никак не пострадали", — указывает Неан.
Она обратила внимание, что, согласно заявлениям немецких специалистов, отравляющее средство обнаружили и на руках Навального. В таком случае, по ее мнению, должны были пострадать и члены экипажа самолета, которые также прикасались к блогеру без защиты. Но ничего из этого не произошло. Неан делает вывод, что на взятой сотрудниками ФБК бутылке и на руках Навального до прибытия в Омск не могло быть никакого яда.
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Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
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