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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в среду из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:42
2020-09-22T16:42
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> в среду из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильном тумане действует в Москве и Подмосковье с 02.00 до 07.00 23 сентября.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

16:42 22.09.2020
4471
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в среду из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о сильном тумане действует в Москве и Подмосковье с 02.00 до 07.00 23 сентября.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:07
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
313200
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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