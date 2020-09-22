https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html

Кучерена назвал сообщения CNN о планах Сноудена "очередной спекуляцией"

Сообщения о согласии экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена выплатить правительству США свыше 5 миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:39

эдвард сноуден

анатолий кучерена

cnn (телеканал)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Сообщения о согласии экс-сотрудника спецслужб США <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдварда Сноудена</a> выплатить правительству США свыше 5 миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, является очередной спекуляцией, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kucherena/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Кучерена</a>, представляющий интересы Сноудена в России.Ранее телеканал <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/21/politics/edward-snowden-money-books/index.html?utm_source=twCNNp&utm_medium=social&utm_term=image&utm_content=2020-09-22T11%3A21%3A01" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a> со ссылкой на судебные документы сообщил, что Сноуден согласился выплатить американскому правительству свыше 5 миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений."Нам, то есть мне и Эдварду Сноудену, об этом ничего неизвестно. Думаю, что это очередная спекуляция", - сказал Кучерена.Сообщение телеканала опроверг сам Сноуден. "CNN передал крайне искаженную информацию. Во-первых, это не сделка, я не соглашался на это", - написал он в<a href="https://twitter.com/Snowden/status/1308394609421279232" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Twitter</a>. Сноуден также добавил, что любые постановления по иску против него не имеют силы, поскольку он проживает "в изгнании". В связи с этим он предложил свой вариант заголовка публикации: "США могут заработать 5 миллионов долларов, если помилуют Эдварда Сноудена".Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги "Личное дело" в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что поскольку Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.По данным CNN, Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575848773.html

https://ria.ru/20200207/1564408895.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард сноуден, анатолий кучерена, cnn (телеканал), сша, в мире