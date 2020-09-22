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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 в мире за неделю
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за неделю. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:27
2020-09-22T12:37
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коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) сообщила, что в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> за неделю.По данным ВОЗ, за период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19, скончались 36 764 пациента.Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 6% сравнению с предыдущей неделей (7-13 сентября), в то же время смертность снизилась на 10%.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 в мире за неделю

12:27 22.09.2020 (обновлено: 12:37 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за неделю.
По данным ВОЗ, за период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19, скончались 36 764 пациента.
Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 6% сравнению с предыдущей неделей (7-13 сентября), в то же время смертность снизилась на 10%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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