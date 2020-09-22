https://ria.ru/20200922/kiberbezopasnost-1577627749.html

Российский эксперт назвал угрожающие миру киберриски

Недобросовестное использование технологий, в частности для продажи данных, незаконной слежки и других целей, находится в числе угрожающих людям киберрисков,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:59

2020-09-22T21:59

2020-09-22T21:59

арсений поярков

кибербезопасность

весь мир

госдума рф

владимир путин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152195/91/1521959164_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_281d692b11441139b14523f65eb07447.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Недобросовестное использование технологий, в частности для продажи данных, незаконной слежки и других целей, находится в числе угрожающих людям киберрисков, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по цифровой экономике <a href="http://ria.ru/person_arseniy-poyarkov/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Поярков</a>.Ранее во вторник президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания. По его словам, важно "услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность"."Президент обозначил актуальную проблему. Цифровые технологии, делая жизнь людей удобнее, одновременно создают и новые риски. В первую очередь эти риски связаны с недобросовестным использованием технологий людьми, имеющими к ним служебный доступ. Продажа данных, незаконная слежка и многие другие проблемы это, к сожалению, реальность", - отметил Поярков."Создание технологических преград для злоупотребления результатами прогресса – это важная задача государства", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20200708/1574050380.html

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, кибербезопасность, весь мир, госдума рф, владимир путин, технологии, общество