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Онлайн-конференция посла Ирана в России Казема Джалали
25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ о ситуации в Ближневосточном регионе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
2020-09-22T11:25
2020-09-22T11:25
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952910553.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>США объявили о намерении выйти из этого политического соглашения Ирана по его ядерной программе с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией (постоянные члены СБ ООН) и Германией. В ходе мероприятия будет обсуждаться дальнейшее развитие ситуации.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция посла Ирана в России Казема Джалали

11:25 22.09.2020
53
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25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ о ситуации в Ближневосточном регионе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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США объявили о намерении выйти из этого политического соглашения Ирана по его ядерной программе с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией (постоянные члены СБ ООН) и Германией. В ходе мероприятия будет обсуждаться дальнейшее развитие ситуации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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