Онлайн-конференция посла Ирана в России Казема Джалали
25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ о ситуации в Ближневосточном регионе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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США объявили о намерении выйти из этого политического соглашения Ирана по его ядерной программе с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией (постоянные члены СБ ООН) и Германией. В ходе мероприятия будет обсуждаться дальнейшее развитие ситуации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
США объявили о намерении выйти из этого политического соглашения Ирана по его ядерной программе с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией (постоянные члены СБ ООН) и Германией. В ходе мероприятия будет обсуждаться дальнейшее развитие ситуации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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