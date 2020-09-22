https://ria.ru/20200922/iran-1577588087.html

Онлайн-конференция посла Ирана в России Казема Джалали

25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ о ситуации в Ближневосточном регионе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

2020-09-22T11:25

2020-09-22T11:25

2020-09-22T11:25

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952910553.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>США объявили о намерении выйти из этого политического соглашения Ирана по его ядерной программе с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией (постоянные члены СБ ООН) и Германией. В ходе мероприятия будет обсуждаться дальнейшее развитие ситуации.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы