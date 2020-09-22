https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577608569.html

Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020

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россия

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

видео

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Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие в этом году проходит в формате видеосвязи: Генассамблея рекомендовала лидерам и министрам записать видеообращения, чтобы их показали во время прений. От каждой страны непосредственно в зале будет находиться по одному человеку. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды. На вступительное слово представителя и трансляцию записи выступления лидера отводится 15 минут.

Сергей Самойлов Жители самой передовой сельскохозяйственной державы Европы смотрят Путина ставят дизлайки, плачут, но все равно - продолжают смотреть. Он их Бог. 92

Алексей Климов Молодец, пытается их вразумить, но чтобы понять нужен ум. 67

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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