https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577608569.html
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:59
2020-09-22T18:59
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россия
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
видео
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Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие в этом году проходит в формате видеосвязи: Генассамблея рекомендовала лидерам и министрам записать видеообращения, чтобы их показали во время прений. От каждой страны непосредственно в зале будет находиться по одному человеку. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды. На вступительное слово представителя и трансляцию записи выступления лидера отводится 15 минут.
Сергей Самойлов
Жители самой передовой сельскохозяйственной державы Европы смотрят Путина ставят дизлайки, плачут, но все равно - продолжают смотреть. Он их Бог.
92
Алексей Климов
Молодец, пытается их вразумить, но чтобы понять нужен ум.
67
34
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2020-09-22T18:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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