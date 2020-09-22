Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577608569.html
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:59
2020-09-22T20:45
россия
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605654_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_da443f9d88bc846560927c14ff31f771.jpg
Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие в этом году проходит в формате видеосвязи: Генассамблея рекомендовала лидерам и министрам записать видеообращения, чтобы их показали во время прений. От каждой страны непосредственно в зале будет находиться по одному человеку. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды. На вступительное слово представителя и трансляцию записи выступления лидера отводится 15 минут.
Жители самой передовой сельскохозяйственной державы Европы смотрят Путина ставят дизлайки, плачут, но все равно - продолжают смотреть. Он их Бог.
92
Молодец, пытается их вразумить, но чтобы понять нужен ум.
67
34
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2020-09-22T18:59
true
PT18M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605654_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_cd392db86773f5ebd67ae2988f89cfc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, видео
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2020-09-22T18:59
true
PT18M54S

Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция

18:59 22.09.2020 (обновлено: 20:45 22.09.2020)
70065
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Из-за пандемии COVID-19 мероприятие в этом году проходит в формате видеосвязи: Генассамблея рекомендовала лидерам и министрам записать видеообращения, чтобы их показали во время прений.
От каждой страны непосредственно в зале будет находиться по одному человеку. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды. На вступительное слово представителя и трансляцию записи выступления лидера отводится 15 минут.
39627201014112
Обсудить34
РоссияГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНВидео
Популярные комментарии
Жители самой передовой сельскохозяйственной державы Европы смотрят Путина ставят дизлайки, плачут, но все равно - продолжают смотреть. Он их Бог.
22 сентября, 19:11
Сергей СамойловСергей Самойлов
511721120
Молодец, пытается их вразумить, но чтобы понять нужен ум.
22 сентября, 19:26
Алексей КлимовАлексей Климов
52210012
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил сроки восстановления Навального
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Лаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
Озеро Байкал
В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9
Врач
Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Сотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Эксперт рассказал о значении призыва Меркель к реформе Совбеза ООН
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Здание Центрального банка РФ
Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния