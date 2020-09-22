https://ria.ru/20200922/ferapontovo-1577614376.html

Вологодское Ферапонтово включено в число самых красивых деревень мира

Село Ферапонтово Вологодской области, где находится включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:29

2020-09-22T17:29

2020-09-22T17:29

вологодская область

юнеско

кирилловский район

вологодская область

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<strong>ВОЛОГДА, 22 сент – РИА Новости.</strong> Село Ферапонтово <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, где находится включенный в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил статус самой красивой деревни России и мира, сообщает пресс-служба правительства области."Значимость такого статуса сложно переоценить, поскольку это бренд, который работает в сфере российского и международного туризма на протяжении многих десятков лет. Он узнаваем, дает особые дивиденды в плане продвижения Ферапонтово как туристского центра. С этим правительство Вологодской области, администрация <a href="http://ria.ru/location_Kirillovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кирилловского района</a> связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрия Климанова.​ ​ Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Бородаевского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, в Рождественском соборе которого находятся единственно сохранившиеся фрески известного древнерусского иконописца и мастера фресок Дионисия начала XVI века.Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил почетный статус Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". Первым в 2018 году был город <a href="http://ria.ru/location_Totma/" target="_blank" data-auto="true">Тотьма</a>.​В следующем году в селе начнутся работы по проекту благоустройства, который получил грант Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает воссоздание исторического ландшафтного вида села, в том числе новой схемы движения вокруг знаменитого монастыря, обустройство пешеходных дорожек, спуска к озеру, смотровых площадок.

https://ria.ru/20200303/1568117224.html

кирилловский район

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, кирилловский район, вологодская область