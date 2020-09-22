Вологодское Ферапонтово включено в число самых красивых деревень мира
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиСело Ферапонтово Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
ВОЛОГДА, 22 сент – РИА Новости. Село Ферапонтово Вологодской области, где находится включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил статус самой красивой деревни России и мира, сообщает пресс-служба правительства области.
"Значимость такого статуса сложно переоценить, поскольку это бренд, который работает в сфере российского и международного туризма на протяжении многих десятков лет. Он узнаваем, дает особые дивиденды в плане продвижения Ферапонтово как туристского центра. С этим правительство Вологодской области, администрация Кирилловского района связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрия Климанова. Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Бородаевского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, в Рождественском соборе которого находятся единственно сохранившиеся фрески известного древнерусского иконописца и мастера фресок Дионисия начала XVI века.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиСело Ферапонтово Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Село Ферапонтово Вологодской области
Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил почетный статус Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". Первым в 2018 году был город Тотьма.
В следующем году в селе начнутся работы по проекту благоустройства, который получил грант Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает воссоздание исторического ландшафтного вида села, в том числе новой схемы движения вокруг знаменитого монастыря, обустройство пешеходных дорожек, спуска к озеру, смотровых площадок.