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Вологодская область
https://ria.ru/20200922/ferapontovo-1577614376.html
Вологодское Ферапонтово включено в число самых красивых деревень мира
Село Ферапонтово Вологодской области, где находится включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:29
2020-09-22T17:29
вологодская область
юнеско
кирилловский район
вологодская область
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<strong>ВОЛОГДА, 22 сент – РИА Новости.</strong> Село Ферапонтово <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, где находится включенный в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил статус самой красивой деревни России и мира, сообщает пресс-служба правительства области."Значимость такого статуса сложно переоценить, поскольку это бренд, который работает в сфере российского и международного туризма на протяжении многих десятков лет. Он узнаваем, дает особые дивиденды в плане продвижения Ферапонтово как туристского центра. С этим правительство Вологодской области, администрация <a href="http://ria.ru/location_Kirillovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кирилловского района</a> связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрия Климанова.​ ​ Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Бородаевского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, в Рождественском соборе которого находятся единственно сохранившиеся фрески известного древнерусского иконописца и мастера фресок Дионисия начала XVI века.Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил почетный статус Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". Первым в 2018 году был город <a href="http://ria.ru/location_Totma/" target="_blank" data-auto="true">Тотьма</a>.​В следующем году в селе начнутся работы по проекту благоустройства, который получил грант Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает воссоздание исторического ландшафтного вида села, в том числе новой схемы движения вокруг знаменитого монастыря, обустройство пешеходных дорожек, спуска к озеру, смотровых площадок.
https://ria.ru/20200303/1568117224.html
кирилловский район
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юнеско, кирилловский район, вологодская область

Вологодское Ферапонтово включено в число самых красивых деревень мира

17:29 22.09.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиСело Ферапонтово Вологодской области
Село Ферапонтово Вологодской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 22 сент – РИА Новости. Село Ферапонтово Вологодской области, где находится включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, получил статус самой красивой деревни России и мира, сообщает пресс-служба правительства области.
"Значимость такого статуса сложно переоценить, поскольку это бренд, который работает в сфере российского и международного туризма на протяжении многих десятков лет. Он узнаваем, дает особые дивиденды в плане продвижения Ферапонтово как туристского центра. С этим правительство Вологодской области, администрация Кирилловского района связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрия Климанова.​ ​ Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Бородаевского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, в Рождественском соборе которого находятся единственно сохранившиеся фрески известного древнерусского иконописца и мастера фресок Дионисия начала XVI века.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиСело Ферапонтово Вологодской области
Село Ферапонтово Вологодской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Село Ферапонтово Вологодской области
Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил почетный статус Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". Первым в 2018 году был город Тотьма.​
В следующем году в селе начнутся работы по проекту благоустройства, который получил грант Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает воссоздание исторического ландшафтного вида села, в том числе новой схемы движения вокруг знаменитого монастыря, обустройство пешеходных дорожек, спуска к озеру, смотровых площадок.
Монастыри Вологодской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта, 20:50Вологодская область
В Ферапонтово благоустроят площадь и улицы возле знаменитого монастыря
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Вологодская областьЮНЕСКОКирилловский районВологодская область
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