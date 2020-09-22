Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577607945.html
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Два российских ракетоносца Ту-160 совершили специальный полет вдоль юго-западных, западных и северо-западных рубежей Белоруссии. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:00
2020-09-22T16:41
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ту-160м
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577609251_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_936ed42b67a05fe33e832cf7925558d7.png
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Два российских ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> совершили специальный полет вдоль юго-западных, западных и северо-западных рубежей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. По этим направлениям республика граничит с Украиной и странами НАТО — Польшей, Латвией и Литвой. Полет состоялся в рамках совместных учений "Славянское братство — 2020", уточнили в Минобороны.Летчики отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действий совместной группы на земле.
https://ria.ru/20200919/bombardirovschiki-1577495570.html
Хорошо. Пусть соседи икают.....
236
Эти самолёты впечатляют всех и даже тех кто наблюдает за ними на земле. Летят быстро ревут сильно. Особенно ТУ- 95. Но то что везут в бомболюках - то у врагов вызывает дикое чувство страха.
184
95
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
2020-09-22T16:00
true
PT0M50S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577609251_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ad29855190178ee45b27e5b98b97b314.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ту-160м, белоруссия, в мире

Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО

16:00 22.09.2020 (обновлено: 16:41 22.09.2020)
21700
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Два российских ракетоносца Ту-160 совершили специальный полет вдоль юго-западных, западных и северо-западных рубежей Белоруссии.
По этим направлениям республика граничит с Украиной и странами НАТО — Польшей, Латвией и Литвой.
Полет состоялся в рамках совместных учений "Славянское братство — 2020", уточнили в Минобороны.
Летчики отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действий совместной группы на земле.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 22:59
Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета
112223841326
Обсудить95
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияТу-160МБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо. Пусть соседи икают.....
22 сентября, 16:46
Арсений НовиковАрсений Новиков
1181010910
Эти самолёты впечатляют всех и даже тех кто наблюдает за ними на земле. Летят быстро ревут сильно. Особенно ТУ- 95. Но то что везут в бомболюках - то у врагов вызывает дикое чувство страха.
22 сентября, 17:05
iil.1964
5530001
Рекомендуем
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Атмосфера Земли
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Древнеегипетская мумия Сеннеджема после извлечения из гроба для окуривания в Национальном музее Египта
Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии
Америку уничтожают радикалы и слабоумие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния