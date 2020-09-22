https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577607945.html
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Два российских ракетоносца Ту-160 совершили специальный полет вдоль юго-западных, западных и северо-западных рубежей Белоруссии. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:00
2020-09-22T16:00
2020-09-22T16:41
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ту-160м
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Два российских ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> совершили специальный полет вдоль юго-западных, западных и северо-западных рубежей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. По этим направлениям республика граничит с Украиной и странами НАТО — Польшей, Латвией и Литвой. Полет состоялся в рамках совместных учений "Славянское братство — 2020", уточнили в Минобороны.Летчики отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действий совместной группы на земле.
https://ria.ru/20200919/bombardirovschiki-1577495570.html
Арсений Новиков
Хорошо. Пусть соседи икают.....
236
il.1964
Эти самолёты впечатляют всех и даже тех кто наблюдает за ними на земле. Летят быстро ревут сильно. Особенно ТУ- 95. Но то что везут в бомболюках - то у врагов вызывает дикое чувство страха.
184
95
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
2020-09-22T16:00
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PT0M50S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ту-160м, белоруссия, в мире