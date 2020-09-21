https://ria.ru/20200921/porucheniya-1577527053.html

Дегтярев рассказал о выполненных поручениях в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о первых выполненных поручениях после поездки по региону. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T04:39

2020-09-21T04:39

2020-09-21T04:39

охотск

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

госдума рф

верхнебуреинский район

амурский район

хабаровск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg

<strong>ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> рассказал о первых выполненных поручениях после поездки по региону.Среди уже выполненных поручений Дегтярев отметил приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря для школы № 1 в <a href="http://ria.ru/location_Okhotsk/" target="_blank" data-auto="true">Охотске</a>. Также, по его словам, закуплено оборудование для пищеблока школы в Эльбане <a href="http://ria.ru/location_Amurskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Амурского района</a>, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба <a href="http://ria.ru/location_Komsomolskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольского района</a>, полы в школе поселка Пивань Комсомольского района, оборудовано уличное освещение в селе Сита района им. Лазо и приобретен резервный дизель-генератор в поселке Тырма <a href="http://ria.ru/location_Verkhnebureinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Верхнебуреинского района</a>.Дегтярев добавил, что будет еженедельно рассказывать о том, какие проблемы удалось решить в районах.Экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в связи с утратой доверия. В понедельник 21 сентября начался третий месяц работы Дегтярева в новой должности.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html

Жанна Фро Главное, что жители сел довольны, а на ваши недалёкие комменты всем плевать 😆 13

Лысый Кучерявый "приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря , закуплено оборудование для пищеблока, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба , полы в школе, оборудовано уличное освещение в селе и приобретен резервный дизель-генератор района" Достижения сродни достижениям дедушки за 20 лет. А доклад как о строительстве ГЭС. 12

6

охотск

верхнебуреинский район

амурский район

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охотск, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, верхнебуреинский район, амурский район, хабаровск, общество