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Дегтярев рассказал о выполненных поручениях в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о первых выполненных поручениях после поездки по региону. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T04:39
2020-09-21T04:39
охотск
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
верхнебуреинский район
амурский район
хабаровск
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> рассказал о первых выполненных поручениях после поездки по региону.Среди уже выполненных поручений Дегтярев отметил приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря для школы № 1 в <a href="http://ria.ru/location_Okhotsk/" target="_blank" data-auto="true">Охотске</a>. Также, по его словам, закуплено оборудование для пищеблока школы в Эльбане <a href="http://ria.ru/location_Amurskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Амурского района</a>, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба <a href="http://ria.ru/location_Komsomolskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольского района</a>, полы в школе поселка Пивань Комсомольского района, оборудовано уличное освещение в селе Сита района им. Лазо и приобретен резервный дизель-генератор в поселке Тырма <a href="http://ria.ru/location_Verkhnebureinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Верхнебуреинского района</a>.Дегтярев добавил, что будет еженедельно рассказывать о том, какие проблемы удалось решить в районах.Экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в связи с утратой доверия. В понедельник 21 сентября начался третий месяц работы Дегтярева в новой должности.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html
Главное, что жители сел довольны, а на ваши недалёкие комменты всем плевать 😆
13
"приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря , закуплено оборудование для пищеблока, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба , полы в школе, оборудовано уличное освещение в селе и приобретен резервный дизель-генератор района" Достижения сродни достижениям дедушки за 20 лет. А доклад как о строительстве ГЭС.
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охотск
верхнебуреинский район
амурский район
хабаровск
РИА Новости
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охотск, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, верхнебуреинский район, амурский район, хабаровск, общество

Дегтярев рассказал о выполненных поручениях в Хабаровском крае

04:39 21.09.2020
16247
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о первых выполненных поручениях после поездки по региону.

"Друзья, завершилась поездка по краю. Мы побывали во всех районах. После каждого посещения территории и общения с людьми мы оформляем поручения правительству края и местным властям. Всего таких набралось более 80, часть из которых уже исполнены", - сообщил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

Среди уже выполненных поручений Дегтярев отметил приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря для школы № 1 в Охотске. Также, по его словам, закуплено оборудование для пищеблока школы в Эльбане Амурского района, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба Комсомольского района, полы в школе поселка Пивань Комсомольского района, оборудовано уличное освещение в селе Сита района им. Лазо и приобретен резервный дизель-генератор в поселке Тырма Верхнебуреинского района.
Дегтярев добавил, что будет еженедельно рассказывать о том, какие проблемы удалось решить в районах.
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В понедельник 21 сентября начался третий месяц работы Дегтярева в новой должности.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 05:52Единый день голосования — 2020
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
49512468
Обсудить6
ОхотскСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФВерхнебуреинский районАмурский районХабаровскОбщество
Популярные комментарии
Главное, что жители сел довольны, а на ваши недалёкие комменты всем плевать 😆
21 сентября, 07:08
Жанна ФроЖанна Фро
501007
"приобретение тестомесильной машины и спортивного инвентаря , закуплено оборудование для пищеблока, отремонтированы классы и крыльцо в школе села Хурба , полы в школе, оборудовано уличное освещение в селе и приобретен резервный дизель-генератор района" Достижения сродни достижениям дедушки за 20 лет. А доклад как о строительстве ГЭС.
21 сентября, 05:40
ЛКЛысый Кучерявый
900003
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