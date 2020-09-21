Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/pogoda-1577529196.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:26
2020-09-21T08:26
александр синенков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156189/57/1561895755_0:161:3065:1885_1400x0_80_0_0_ea0ee7b2a37086f572a6258ee464057e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен на северо-востоке Московской области. Максимальная температура в столице составит плюс 15-17, по области от 13 до 18 тепла", - сообщил Синенков.Ветер западный 4-9 метра в секунду, днём порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156189/57/1561895755_168:0:2897:2047_1400x0_80_0_0_e2a6b419106050be27ca7472e7abac09.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

08:26 21.09.2020
726
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Осень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен на северо-востоке Московской области. Максимальная температура в столице составит плюс 15-17, по области от 13 до 18 тепла", - сообщил Синенков.
Золотая осень в Кусково - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 17:12
"Идеальная погода" близко. Синоптик привел дату прихода бабьего лета в РФ
Ветер западный 4-9 метра в секунду, днём порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
211001
Обсудить0
Александр СиненковМоскваОбщество
Рекомендуем
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального
Филе трески
Роскачество повторно проверило филе трески
Вид на правый берег Новосибирска
Новосибирские вузы получили сообщения о минировании
Владимир Солодов
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград
Болезнь Альцгеймера
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Кадры допроса по делу о причастности бизнесмена А. Быкова к подстрекательству к убийству
СК проверяет Быкова на причастность к подстрекательству к убийству
Джо Байден на съезде Демократической партии
Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В отеле в Томске, где жил Навальный, рассказали о качестве воды
Дата-центр
Минцифры перенесло учения по устойчивости рунета
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Снег на улице в Петрозаводске
В одном из регионов выпал первый снег
Министерство финансов США в Вашингтоне
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния