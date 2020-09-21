https://ria.ru/20200921/pogoda-1577529196.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:26

2020-09-21T08:26

2020-09-21T08:26

александр синенков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен на северо-востоке Московской области. Максимальная температура в столице составит плюс 15-17, по области от 13 до 18 тепла", - сообщил Синенков.Ветер западный 4-9 метра в секунду, днём порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, общество