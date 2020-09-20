https://ria.ru/20200920/yudashkin-1577511150.html

Юдашкин похвастался в эфире телешоу шикарным загородным особняком

Российский кутюрье Валентин Юдашкин стал участником телевизионного шоу "На дачу!" Первого канала и показал телезрителям свое загородное поместье. Дизайнеры... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:32

2020-09-20T15:32

2020-09-20T15:32

культура

шоу-бизнес

валентин юдашкин

московская область (подмосковье)

одинцово

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Российский кутюрье <a href="http://ria.ru/person_Valentin_JUdashkin/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Юдашкин</a> стал участником телевизионного шоу "На дачу!" Первого канала и показал телезрителям свое загородное поместье. Дизайнеры проекта помогли модельеру создать сюрприз для его супруги Марины.Особняк Юдашкина с участком внушительных размеров расположен в микрорайоне Баковка города Одинцово <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. Раньше на месте дома были леса и поля. Модельер вложил немало средств, чтобы обустроить владения.На территории поместья расположились несколько домов, приусадебный участок, парники жены. В рамках шоу для супруги Юдашкина создали еще и пруд, о котором она, по словам мужа, мечтала два года.Специалисты вырыли небольшое углубление и сделали водоем, после чего облицевали его плиткой, поставили защитное дно и спустили на воду цветы. Рядом с прудом расположились диван, скульптура жирафа и декоративная яблоня.Жена кутюрье обрадовалась сюрпризу.

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московская область (подмосковье)

одинцово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, валентин юдашкин, московская область (подмосковье), одинцово