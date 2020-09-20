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https://ria.ru/20200920/yudashkin-1577511150.html
Юдашкин похвастался в эфире телешоу шикарным загородным особняком
Российский кутюрье Валентин Юдашкин стал участником телевизионного шоу "На дачу!" Первого канала и показал телезрителям свое загородное поместье. Дизайнеры... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:32
2020-09-20T15:32
культура
шоу-бизнес
валентин юдашкин
московская область (подмосковье)
одинцово
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Российский кутюрье <a href="http://ria.ru/person_Valentin_JUdashkin/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Юдашкин</a> стал участником телевизионного шоу "На дачу!" Первого канала и показал телезрителям свое загородное поместье. Дизайнеры проекта помогли модельеру создать сюрприз для его супруги Марины.Особняк Юдашкина с участком внушительных размеров расположен в микрорайоне Баковка города Одинцово <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. Раньше на месте дома были леса и поля. Модельер вложил немало средств, чтобы обустроить владения.На территории поместья расположились несколько домов, приусадебный участок, парники жены. В рамках шоу для супруги Юдашкина создали еще и пруд, о котором она, по словам мужа, мечтала два года.Специалисты вырыли небольшое углубление и сделали водоем, после чего облицевали его плиткой, поставили защитное дно и спустили на воду цветы. Рядом с прудом расположились диван, скульптура жирафа и декоративная яблоня.Жена кутюрье обрадовалась сюрпризу.
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московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
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шоу-бизнес, валентин юдашкин, московская область (подмосковье), одинцово

Юдашкин похвастался в эфире телешоу шикарным загородным особняком

15:32 20.09.2020
2460
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДизайнер Валентин Юдашкин
Дизайнер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дизайнер Валентин Юдашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский кутюрье Валентин Юдашкин стал участником телевизионного шоу "На дачу!" Первого канала и показал телезрителям свое загородное поместье. Дизайнеры проекта помогли модельеру создать сюрприз для его супруги Марины.
Особняк Юдашкина с участком внушительных размеров расположен в микрорайоне Баковка города Одинцово Московской области. Раньше на месте дома были леса и поля. Модельер вложил немало средств, чтобы обустроить владения.
© Первый каналСтоп-кадр программы Первого канала "На дачу!"
Стоп-кадр программы Первого канала На дачу! - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Первый канал
Стоп-кадр программы Первого канала "На дачу!"
На территории поместья расположились несколько домов, приусадебный участок, парники жены. В рамках шоу для супруги Юдашкина создали еще и пруд, о котором она, по словам мужа, мечтала два года.
Специалисты вырыли небольшое углубление и сделали водоем, после чего облицевали его плиткой, поставили защитное дно и спустили на воду цветы. Рядом с прудом расположились диван, скульптура жирафа и декоративная яблоня.
Жена кутюрье обрадовалась сюрпризу.
"Спасибо! Так красиво. Валя мне давно обещал, но все никак не мог сделать", - сказала Марина в эфире передачи.
2011013
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КультураШоу-бизнесВалентин ЮдашкинМосковская область (Подмосковье)Одинцово
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