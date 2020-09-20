Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса
13:06 20.09.2020 (обновлено: 17:07 20.09.2020)
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Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался в воскресенье от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.
Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта. К воскресенью число зарегистрированных случаев коронавируса составило 51 235, всего от инфекции скончались 429 пациентов, 47 271 выздоровели. В августе количество новых заболевших сократилось с 600-700 до 200-300 в сутки. Однако в сентябре динамика вновь выросла.
"Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом", - сказал представитель оперштаба. Барноев был назначен на пост вице-премьера, курирующего аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане, в феврале этого года. Ранее он возглавлял Бухарскую область республики.
Министерство здравоохранения Узбекистана в конце июля впервые сообщило о госпитализации Барноева, у которого был обнаружен COVID-19. Позднее стало известно, что вице-премьер проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.
В конце июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.
Ранее пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева сообщила, что глава государства поручил расширить резерв коек для больных коронавирусом COVID-19 на случай новой вспышки этой болезни осенью. По данным оперштаба, в настоящий момент в 114 медицинских учреждениях организовано 19 тысяч 346 коек для лечения пациентов с COVID-19, также готовится еще около 10 тысяч резервных мест.
Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе. С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября будут открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф