https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577504966.html

Эксперт прокомментировал рост новых случаев COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:49

2020-09-20T11:49

2020-09-20T11:58

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

александр лукашев

феликс ершов

коронавирус в россии

ura.ru

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6148, общее число заболевших за время пандемии в стране составило 1 103 399.Он уточнил, что снижение числа новых случаев коронавируса прогнозировать невозможно. "Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела", - пояснил Лукашев.Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_feliks-ershov/" target="_blank" data-auto="true">Феликс Ершов</a> сообщил <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.RU</a>, что коронавирус в России распространяется не так, как в других странах, в частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны.Как считает внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>, Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200920/kronavirus-1577503980.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, александр лукашев, феликс ершов, коронавирус в россии, ura.ru, общество