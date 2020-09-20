Эксперт прокомментировал рост новых случаев COVID-19 в России
11:49 20.09.2020 (обновлено: 11:58 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6148, общее число заболевших за время пандемии в стране составило 1 103 399.
"Удивительно, что рост еще такой небольшой, потому что в начале сентября добавились новые факторы риска – это и школы, и детские сады, и выход людей на работу. У нас достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия, в частности, в общественных местах очень мало людей в масках", - сказал Лукашев.
Он уточнил, что снижение числа новых случаев коронавируса прогнозировать невозможно. "Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела", - пояснил Лукашев.
Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов сообщил URA.RU, что коронавирус в России распространяется не так, как в других странах, в частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны.
Как считает внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.