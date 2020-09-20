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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577504966.html
Эксперт прокомментировал рост новых случаев COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:49
2020-09-20T11:58
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
александр лукашев
феликс ершов
коронавирус в россии
ura.ru
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6148, общее число заболевших за время пандемии в стране составило 1 103 399.Он уточнил, что снижение числа новых случаев коронавируса прогнозировать невозможно. "Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела", - пояснил Лукашев.Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_feliks-ershov/" target="_blank" data-auto="true">Феликс Ершов</a> сообщил <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.RU</a>, что коронавирус в России распространяется не так, как в других странах, в частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны.Как считает внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>, Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200920/kronavirus-1577503980.html
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владимир чуланов, александр лукашев, феликс ершов, коронавирус в россии, ura.ru, общество

Эксперт прокомментировал рост новых случаев COVID-19 в России

11:49 20.09.2020 (обновлено: 11:58 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска - возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6148, общее число заболевших за время пандемии в стране составило 1 103 399.
"Удивительно, что рост еще такой небольшой, потому что в начале сентября добавились новые факторы риска – это и школы, и детские сады, и выход людей на работу. У нас достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия, в частности, в общественных местах очень мало людей в масках", - сказал Лукашев.
Он уточнил, что снижение числа новых случаев коронавируса прогнозировать невозможно. "Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела", - пояснил Лукашев.
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 11:12Распространение нового коронавируса
ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка
Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов сообщил URA.RU, что коронавирус в России распространяется не так, как в других странах, в частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны.
Как считает внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановАлександр ЛукашевФеликс ЕршовКоронавирус в РоссииUra.ruОбщество
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