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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577503090.html
В России за сутки умерли 79 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 79 человек с COVID-19, за все время — 19 418, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:37
2020-09-20T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 79 человек с COVID-19, за все время — 19 418, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 15 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 13 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 79 пациентов с COVID-19

10:37 20.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 79 человек с COVID-19, за все время — 19 418, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 418 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 15 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 13 в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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