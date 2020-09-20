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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502858.html
В России за сутки 2895 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:33
2020-09-20T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
саратовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 892 и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> - 179.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, саратовская область, общество

В России за сутки 2895 человек вылечились от коронавируса

10:33 20.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2895 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 909 357", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 892 и Саратовской области - 179.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваСаратовская областьОбщество
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