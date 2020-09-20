https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502858.html
В России за сутки 2895 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:33
2020-09-20T10:33
2020-09-20T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
саратовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 892 и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> - 179.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
саратовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, саратовская область, общество