https://ria.ru/20200920/izvineniya-1577520957.html

Создатель "Новичка" отреагировал на извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков "Новичка", заявил, что проживающий в США Вил Мирзаянов не имел никакого отношения к созданию этого нервно-паралитического... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:53

2020-09-20T19:53

2020-09-20T19:53

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости</strong>. Леонид Ринк, один из разработчиков "Новичка", заявил, что проживающий в США Вил Мирзаянов не имел никакого отношения к созданию этого нервно-паралитического вещества. Ранее СМИ сообщили об извинениях, которые Мирзоянов принес Навальному. Он также заявил, что симптомы блогера якобы схожи с отравлением "Новичком"."Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", — заявил Ринк РИА Новости.По его словам, именно поэтому Мирзаянов не может знать симптомов отравления этим веществом.Ринк не исключил, что Мирзаянов может представлять структуры, имеющие отношение к яду, но не биологическое действие.Разработчик "Новичка" добавил, что заявление Мирзаянова может быть чьим-то заказом.Также он подчеркнул, что симптомы Навального и сам факт того, что ему удалось выжить, противоречат версии об отравлении "Новичком".Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали месяц назад. Ему стало на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушный лайнер экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального по просьбе родственников отправили в немецкую клинику "Шарите".Он длительное время находился в коме, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что он пришел в себя. Сейчас блогер восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявляют, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Как заявляло немецкое правительство, это установила лаборатория бундесвера, а позже подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Исследование по запросу Берлина проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>. "Абсурдная ситуация"При этом пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее отметил, что в этой ситуации лишком много абсурда и в Кремле никому верить на слово не собираются. В частности, Москва неоднократно просила предоставить ей данные анализов блогера, однако Берлин эту просьбу не выполнил. В России также обращают внимание, что сообщалось об обнаружении следов яда на бутылке Навального, однако те, кто до нее дотрагивался, здоровы. При этом если бы где-нибудь на территории России нашли следы химического оружия, то об этом сразу доложили бы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиру Путину</a>, поскольку "это было бы абсолютное ЧП", уточнял Песков.

https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

Буратино Карлыч Остальные создатели "новичка": уборщица НИИ тетя Мотя, садовник дядя Петя и повар Махмуд от извинений пока воздержались. 77

Edward Minaev Просто Навальный вышел в тираж вот его и использовали против России. Сейчас Тихановская выйдет в тираж и ее тоже саксы траванут, а свалят все как обычно на Лукашенко или на Россиию. 39

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, германия, происшествия