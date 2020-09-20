https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:58
2020-09-20T10:58
2020-09-20T10:58
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.В первый раз ему вызвали <a href="https://ria.ru/keyword_skoraja_pomoshh/" target="_blank">скорую</a> в 12:35 на съемках передачи. У него было пониженное давление и затрудненное дыхание. Но Борисов отказался от госпитализации. Позже его состояние значительно ухудшилось и в 15:45 неотложку вызвали снова. Как отмечает издание, у ведущего развилась легочная эмболия и его доставили в 36 городскую больницу.К вечеру субботы ему стало еще хуже, его подключили к ИВЛ и транспортировали в 52 больницу. Однако спасти Михаила не удалось.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577503319.html
Арсений Новиков
Не хотел уходить со съёмок. Жажда наживы. Врачи должны иметь право, госпитализировать без согласия человека, если видят что он плох.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество