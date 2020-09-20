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https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:58
2020-09-20T10:58
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.В первый раз ему вызвали <a href="https://ria.ru/keyword_skoraja_pomoshh/" target="_blank">скорую</a> в 12:35 на съемках передачи. У него было пониженное давление и затрудненное дыхание. Но Борисов отказался от госпитализации. Позже его состояние значительно ухудшилось и в 15:45 неотложку вызвали снова. Как отмечает издание, у ведущего развилась легочная эмболия и его доставили в 36 городскую больницу.К вечеру субботы ему стало еще хуже, его подключили к ИВЛ и транспортировали в 52 больницу. Однако спасти Михаила не удалось.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577503319.html
Не хотел уходить со съёмок. Жажда наживы. Врачи должны иметь право, госпитализировать без согласия человека, если видят что он плох.
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РИА Новости
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общество

СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации

10:58 20.09.2020
43291
© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил "Московский комсомолец".
В первый раз ему вызвали скорую в 12:35 на съемках передачи. У него было пониженное давление и затрудненное дыхание. Но Борисов отказался от госпитализации. Позже его состояние значительно ухудшилось и в 15:45 неотложку вызвали снова. Как отмечает издание, у ведущего развилась легочная эмболия и его доставили в 36 городскую больницу.
К вечеру субботы ему стало еще хуже, его подключили к ИВЛ и транспортировали в 52 больницу. Однако спасти Михаила не удалось.
Актер Александр Олешко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:43Культура
Актер Олешко назвал Михаила Борисова уникальным педагогом и товарищем
547125315
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Общество
Популярные комментарии
Не хотел уходить со съёмок. Жажда наживы. Врачи должны иметь право, госпитализировать без согласия человека, если видят что он плох.
20 сентября, 11:07
Арсений НовиковАрсений Новиков
10200312
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