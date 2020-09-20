https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html

СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:58

2020-09-20T10:58

2020-09-20T10:58

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577500915_30:0:2512:1396_1400x0_80_0_0_0952a63135a738c726d7b42daf13dbaf.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, ранее отказывался от госпитализации, сообщил <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.В первый раз ему вызвали <a href="https://ria.ru/keyword_skoraja_pomoshh/" target="_blank">скорую</a> в 12:35 на съемках передачи. У него было пониженное давление и затрудненное дыхание. Но Борисов отказался от госпитализации. Позже его состояние значительно ухудшилось и в 15:45 неотложку вызвали снова. Как отмечает издание, у ведущего развилась легочная эмболия и его доставили в 36 городскую больницу.К вечеру субботы ему стало еще хуже, его подключили к ИВЛ и транспортировали в 52 больницу. Однако спасти Михаила не удалось.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577503319.html

Арсений Новиков Не хотел уходить со съёмок. Жажда наживы. Врачи должны иметь право, госпитализировать без согласия человека, если видят что он плох. 27

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество