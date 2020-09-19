https://ria.ru/20200919/suleymani-1577476289.html

В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани

Целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:51

2020-09-19T10:51

2020-09-19T10:51

конфликт сша и ирана

хосейн салами

гибель иранского генерала касема сулеймани

касем сулеймани

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/10/1563141087_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_0938298047f7ce316add169c6b2127dd.jpg

<strong>ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости.</strong> Целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) <a href="http://ria.ru/person_khoseyn-salami/" target="_blank" data-auto="true">Хосейн Салами</a>.Газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> со ссылкой на источник ранее сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани."Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине, послу в ЮАР? Мы будем бить по тем, кто напрямую или косвенно участвовал в гибели этого великого человека", - цитирует агентство <a href="https://www.tasnimnews.com/en" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tasnim</a> слова военного.Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

https://ria.ru/20200318/1568774751.html

1

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хосейн салами, гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, иран, сша, в мире