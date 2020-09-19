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В Портленде задержали 11 человек за сопротивление полиции
Полиция американского Портленда, где уже несколько месяцев не утихают волнения, сообщила о задержании 11 человек за сопротивление правоохранителям, говорится в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:33
2020-09-19T17:33
джордж флойд
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Полиция американского Портленда, где уже несколько месяцев не утихают волнения, сообщила о задержании 11 человек за сопротивление правоохранителям, говорится в сообщении полицейских.Согласно заявлению стражей порядка, в пятницу вечером, примерно в 20.45 по местному времени, группа людей начала марш к зданию федерального учреждения, где была начата демонстрация протеста. Правоохранители рассеяли толпу, после чего участников акции призвали расходиться, собрание было объявлено незаконным.По сообщениям СМИ, беспорядки в ночь на субботу произошли после многодневной паузы, вызванной главным образом ситуацией с лесными пожарами.Акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.
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джордж флойд, портленд, сша, в мире

В Портленде задержали 11 человек за сопротивление полиции

17:33 19.09.2020
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© AP Photo / Noah BergerПолиция во время разгона демонстрантов в Портленде, штат Орегон
Полиция во время разгона демонстрантов в Портленде, штат Орегон - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Noah Berger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция американского Портленда, где уже несколько месяцев не утихают волнения, сообщила о задержании 11 человек за сопротивление правоохранителям, говорится в сообщении полицейских.
Согласно заявлению стражей порядка, в пятницу вечером, примерно в 20.45 по местному времени, группа людей начала марш к зданию федерального учреждения, где была начата демонстрация протеста. Правоохранители рассеяли толпу, после чего участников акции призвали расходиться, собрание было объявлено незаконным.

"Полиции Портленда стало известно, что отдельные лица в толпе занимались преступной деятельностью, в том числе бросали в полицейских различные предметы. Сотрудники полиции Портленда произвели 11 арестов", - сообщила полиция.

По сообщениям СМИ, беспорядки в ночь на субботу произошли после многодневной паузы, вызванной главным образом ситуацией с лесными пожарами.
Акции протеста в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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