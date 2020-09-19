https://ria.ru/20200919/soprotivlenie-1577487341.html

В Портленде задержали 11 человек за сопротивление полиции

Полиция американского Портленда, где уже несколько месяцев не утихают волнения, сообщила о задержании 11 человек за сопротивление правоохранителям, говорится в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:33

2020-09-19T17:33

2020-09-19T17:33

джордж флойд

портленд

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Полиция американского Портленда, где уже несколько месяцев не утихают волнения, сообщила о задержании 11 человек за сопротивление правоохранителям, говорится в сообщении полицейских.Согласно заявлению стражей порядка, в пятницу вечером, примерно в 20.45 по местному времени, группа людей начала марш к зданию федерального учреждения, где была начата демонстрация протеста. Правоохранители рассеяли толпу, после чего участников акции призвали расходиться, собрание было объявлено незаконным.По сообщениям СМИ, беспорядки в ночь на субботу произошли после многодневной паузы, вызванной главным образом ситуацией с лесными пожарами.Акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, портленд, сша, в мире