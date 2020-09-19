https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html

Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз

Певица Анна Седокова объявила о своей свадьбе. Бракосочетание экс-солистки "ВИА Гры" и латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:22

2020-09-19T15:22

2020-09-19T15:22

культура

анна седокова

барвиха

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> объявила о своей свадьбе. Бракосочетание экс-солистки "ВИА Гры" и латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса Тиммы прошло втайне от журналистов.Торжество в <a href="http://ria.ru/location_Barvikha/" target="_blank" data-auto="true">Барвихе</a> состоялось 6 сентября. На нем присутствовали только дочь Анны Алина и сын Гектор.Позже певица опубликовала на своем канале в <a href="https://t.me/secretanna" target="_blank">Telegram</a> фотографии с закрытой церемонии. На снимках видно, что Седокова отправилась под венец в кружевном белоснежном платье по фигуре и прозрачной фате до самого пола. Тимма был одет в классический черный костюм.

барвиха

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, барвиха, общество