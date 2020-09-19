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https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html
Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз
Певица Анна Седокова объявила о своей свадьбе. Бракосочетание экс-солистки "ВИА Гры" и латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:22
2020-09-19T15:22
культура
анна седокова
барвиха
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> объявила о своей свадьбе. Бракосочетание экс-солистки "ВИА Гры" и латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса Тиммы прошло втайне от журналистов.Торжество в <a href="http://ria.ru/location_Barvikha/" target="_blank" data-auto="true">Барвихе</a> состоялось 6 сентября. На нем присутствовали только дочь Анны Алина и сын Гектор.Позже певица опубликовала на своем канале в <a href="https://t.me/secretanna" target="_blank">Telegram</a> фотографии с закрытой церемонии. На снимках видно, что Седокова отправилась под венец в кружевном белоснежном платье по фигуре и прозрачной фате до самого пола. Тимма был одет в классический черный костюм.
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Новости
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анна седокова, барвиха, общество

Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз

15:22 19.09.2020
662
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Анна Седокова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Анна Седокова объявила о своей свадьбе. Бракосочетание экс-солистки "ВИА Гры" и латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса Тиммы прошло втайне от журналистов.
Торжество в Барвихе состоялось 6 сентября. На нем присутствовали только дочь Анны Алина и сын Гектор.
"Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу", - заявила Анна Седокова во время программы "Вечерний Ургант", куда пришла вместе с мужем.
Позже певица опубликовала на своем канале в Telegram фотографии с закрытой церемонии. На снимках видно, что Седокова отправилась под венец в кружевном белоснежном платье по фигуре и прозрачной фате до самого пола. Тимма был одет в классический черный костюм.
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КультураАнна СедоковаБарвихаОбщество
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