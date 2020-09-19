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Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
Диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос назвала простой и быстрый способ, помогающий следить за своим питанием и скорректировать вес. Об этом... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:17
2020-09-19T09:52
похудение
барселона (город)
диета
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог клиники Alimmenta в <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> Адриана Орос назвала простой и быстрый способ, помогающий следить за своим питанием и скорректировать <a href="https://ria.ru/keyword_diety" target="_blank">вес</a>. Об этом сообщает издание <a href="https://www.abc.es" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>."Метод тарелки", как отмечается, помогает понять, какое количество продуктов определенного типа можно включить в рацион. Половину тарелки должны составлять овощи в сыром или приготовленном виде. Четверть тарелки приходится на белки с высокой биологической ценностью, например яйца, постное мясо, морепродукты, рыба или бобовые. Еще одна четверть отводится на сложные углеводы — пасту, рис, картофель или цельнозерновой хлеб. Также диетолог предложила дополнить тарелку небольшим количеством полезных жиров — авокадо, орехами или семенами.Чтобы систематизировать порядок приготовления блюда, Орос сначала предлагает взять сырые или приготовленные овощи, которые содержат мало калорий, но делают прием пищи сытным. Затем она предложила добавить белки и углеводы — их порция зависит от ежедневных энергетических затрат, а завершить блюдо полезными жирами.Однако диетолог Элиса Эскориуэла отметила, что не всегда люди помнят о рекомендации употреблять сложные углеводы, например использовать цельнозерновой хлеб. Еще одна ошибка — неправильный выбор продуктов с белком, например полуфабрикаты — они содержат много сахара, соли и насыщенных жиров. Орос также отметила, что часто люди забывают о разнообразии: мясо едят чаще, чем рыбу, морепродукты или бобовые.Она пояснила, что этот метод действительно может помочь сбросить вес. Основу питания составляют овощи, которые способствуют насыщению благодаря клетчатке и воде, а белки имеют высокую биологическую ценность. Кроме того, они полезнее и содержат меньше насыщенных жиров. Углеводы должны медленно растворяться в воде и быть сложными. Все это позволяет им быть более сытными. Рассчитывая порции, нужно обратить внимание на углеводы и жиры: их количество зависит от нужд и целей человека. Кроме того, из-за проблем с пищеварением или при непереносимости некоторых продуктов нужно точно определить размер порции овощей. Орос подчеркнула, что рацион должен быть индивидуальным и основываться на необходимости. Кроме того, нужно не забывать о физических упражнениях, норме потребления воды и стараться избегать стресса.Для ветегерианцев, как пояснила Эскориуэла, есть два варианта такого способа питания. В первом случае половина тарелки должна состоять из овощей и небольшого количества фруктов, а вторая — из растительных белков. В другом варианте половину тарелки также должны составлять овощи или фрукты, четверть — белки, а оставшуюся часть — сложные углеводы.<em>Полный текст читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</em>
https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html
https://ria.ru/20200904/dieta-1576721149.html
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барселона (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
похудение, барселона (город), диета, общество

Назван простой и быстрый способ похудеть без диет

09:17 19.09.2020 (обновлено: 09:52 19.09.2020)
19915
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Fotolia / JenkoAtaman
Девушка измеряет объем талии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос назвала простой и быстрый способ, помогающий следить за своим питанием и скорректировать вес. Об этом сообщает издание ABC.
"Метод тарелки", как отмечается, помогает понять, какое количество продуктов определенного типа можно включить в рацион. Половину тарелки должны составлять овощи в сыром или приготовленном виде. Четверть тарелки приходится на белки с высокой биологической ценностью, например яйца, постное мясо, морепродукты, рыба или бобовые. Еще одна четверть отводится на сложные углеводы — пасту, рис, картофель или цельнозерновой хлеб. Также диетолог предложила дополнить тарелку небольшим количеством полезных жиров — авокадо, орехами или семенами.
Творог - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Чтобы систематизировать порядок приготовления блюда, Орос сначала предлагает взять сырые или приготовленные овощи, которые содержат мало калорий, но делают прием пищи сытным. Затем она предложила добавить белки и углеводы — их порция зависит от ежедневных энергетических затрат, а завершить блюдо полезными жирами.
Однако диетолог Элиса Эскориуэла отметила, что не всегда люди помнят о рекомендации употреблять сложные углеводы, например использовать цельнозерновой хлеб. Еще одна ошибка — неправильный выбор продуктов с белком, например полуфабрикаты — они содержат много сахара, соли и насыщенных жиров. Орос также отметила, что часто люди забывают о разнообразии: мясо едят чаще, чем рыбу, морепродукты или бобовые.
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Она пояснила, что этот метод действительно может помочь сбросить вес. Основу питания составляют овощи, которые способствуют насыщению благодаря клетчатке и воде, а белки имеют высокую биологическую ценность. Кроме того, они полезнее и содержат меньше насыщенных жиров. Углеводы должны медленно растворяться в воде и быть сложными. Все это позволяет им быть более сытными.
Рассчитывая порции, нужно обратить внимание на углеводы и жиры: их количество зависит от нужд и целей человека. Кроме того, из-за проблем с пищеварением или при непереносимости некоторых продуктов нужно точно определить размер порции овощей. Орос подчеркнула, что рацион должен быть индивидуальным и основываться на необходимости. Кроме того, нужно не забывать о физических упражнениях, норме потребления воды и стараться избегать стресса.
Для ветегерианцев, как пояснила Эскориуэла, есть два варианта такого способа питания. В первом случае половина тарелки должна состоять из овощей и небольшого количества фруктов, а вторая — из растительных белков. В другом варианте половину тарелки также должны составлять овощи или фрукты, четверть — белки, а оставшуюся часть — сложные углеводы.
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:09РИА Наука
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Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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похудениеБарселона (город)диетаОбщество
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