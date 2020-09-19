https://ria.ru/20200919/kosmonavtika-1577481407.html
В Калуге в новом здании музея космонавтики завершают отделку
Работы по строительству второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге идут в срок, в настоящий момент в здании... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:17
2020-09-19T14:17
2020-09-19T14:17
калужская область
россия
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Работы по строительству второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> идут в срок, в настоящий момент в здании завершают отделку, сообщило правительство региона.Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> ознакомился с ходом работ на строительной площадке второй очереди музея. В настоящее время здесь работают 110 человек. Строители работают в соответствии с графиком, подчеркивают власти.В здании налажена современная система центрального пылеудаления. Система стационарно установлена в отдельном помещении, от которого к пневматическим розеткам проложены пылеотводы. Продолжаются работы по благоустройству территории. В частности, ведется облицовка лестниц и подпорных стен. Бетонный постамент под ракетой "Восток" облицовывают гранитом, заканчивается работа по укладке георешетки на склонах сквера.В ходе осмотра прилегающей к музею территории глава региона поручил сделать пандус у лестницы центрального входа из парка Циолковского для маломобильных групп граждан и гуляющих с детьми. "Прошу проработать этот вопрос с руководством Калуги, привести в порядок склон – вырубить сухие деревья", - сказал Шапша.Губернатор в сопровождении своего заместителя Ольги Ивановой и представителей подрядной организации проконтролировал ход работ по укреплению подпорной стены второй очереди музея космонавтики. В настоящее время здесь продолжают погружать буронабивные сваи. Работают четыре буровые установки.Строительство второй очереди музея ведется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, за счет средств федерального бюджета. В частности, в музее появится солнечная обсерватория. Общая площадь музея после реконструкции превысит 12 тысяч квадратных метров, что почти в четыре раза больше существующей площади. Открытие обновленного музея планируется к Дню космонавтики в 2021 году.
https://ria.ru/20200125/1563860492.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, владислав шапша, калуга, калужская область, общество
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.
Работы по строительству второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
идут в срок, в настоящий момент в здании завершают отделку, сообщило правительство региона.
Губернатор региона Владислав Шапша
ознакомился с ходом работ на строительной площадке второй очереди музея. В настоящее время здесь работают 110 человек. Строители работают в соответствии с графиком, подчеркивают власти.
"В настоящее время завершается отделка внутренних помещений и балюстрад, идет пусконаладка лифтов, монтаж эскалаторов, сетей электроснабжения и электроосвещения, устанавливаются системы холодоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, а также сети водоснабжения и канализации. По словам представителей подрядной организации, также идет пусконаладка противопожарной системы и сигнализации", - говорится в сообщении.
В здании налажена современная система центрального пылеудаления. Система стационарно установлена в отдельном помещении, от которого к пневматическим розеткам проложены пылеотводы. Продолжаются работы по благоустройству территории. В частности, ведется облицовка лестниц и подпорных стен. Бетонный постамент под ракетой "Восток" облицовывают гранитом, заканчивается работа по укладке георешетки на склонах сквера.
В ходе осмотра прилегающей к музею территории глава региона поручил сделать пандус у лестницы центрального входа из парка Циолковского для маломобильных групп граждан и гуляющих с детьми. "Прошу проработать этот вопрос с руководством Калуги, привести в порядок склон – вырубить сухие деревья", - сказал Шапша.
Губернатор в сопровождении своего заместителя Ольги Ивановой и представителей подрядной организации проконтролировал ход работ по укреплению подпорной стены второй очереди музея космонавтики. В настоящее время здесь продолжают погружать буронабивные сваи. Работают четыре буровые установки.
Строительство второй очереди музея ведется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, за счет средств федерального бюджета. В частности, в музее появится солнечная обсерватория. Общая площадь музея после реконструкции превысит 12 тысяч квадратных метров, что почти в четыре раза больше существующей площади. Открытие обновленного музея планируется к Дню космонавтики в 2021 году.