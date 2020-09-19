Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/donbass-1577491486.html
На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:40
2020-09-19T19:40
витольд фокин
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кравчук
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899042_0:155:3091:1894_1400x0_80_0_0_8bd474792d6699efdfab42a1745b95bc.jpg
<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> в Минске и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Страна.UA</a>" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий отдельные районы Донецкой области в минских переговорах заявил, что слова Фокина исказили журналисты."Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса - ред.). Те районы существенно отличаются от Львова, <a href="http://ria.ru/location_Ivano_Frankivsk/" target="_blank" data-auto="true">Ивано-Франковска</a>. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.Он также прокомментировал недавние заявления Фокина о Донбассе. Отвечая на вопрос, почему на него "все так накинулись", Кравчук сказал: "Не прописан особый статус Донбасса. Идет речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие", - сказал Кравчук и добавил, что выступает за амнистию для всех, "кроме тех, у кого руки в крови".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
9
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899042_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_38f3aeef523584f9f56bc57bd2a55bbb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире

На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса

19:40 19.09.2020
12480
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.
Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий отдельные районы Донецкой области в минских переговорах заявил, что слова Фокина исказили журналисты.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:39
Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе
"Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса - ред.). Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.
Он также прокомментировал недавние заявления Фокина о Донбассе. Отвечая на вопрос, почему на него "все так накинулись", Кравчук сказал: "Не прописан особый статус Донбасса. Идет речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие", - сказал Кравчук и добавил, что выступает за амнистию для всех, "кроме тех, у кого руки в крови".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 22:32
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
1742100612
Обсудить9
Витольд ФокинСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КравчукУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук отказался посещать Донбасс
Полисы ОСАГО
Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО
Леонид Кравчук
Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
Президент США Дональд Трамп
CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал условие для проведения саммита "нормандской четверки"
Сотрудники ОМОНа задерживают участников марша оппозиции в Минске
В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди
Певец Николай Басков
Киркоров резко ответил на "оправдания" Баскова за клип о Белоруссии
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Стивен Коэн
Умер американский специалист по истории СССР Стивен Коэн
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Участники марша оппозиции в Минске
МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как "отсрочить смерть"
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске начали отпускать задержанных протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии автобус рухнул в реку, 15 человек погибли
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния