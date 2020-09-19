https://ria.ru/20200919/donbass-1577491486.html

На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:40

2020-09-19T19:40

2020-09-19T19:40

витольд фокин

ситуация в днр и лнр

донбасс

леонид кравчук

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> в Минске и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Страна.UA</a>" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий отдельные районы Донецкой области в минских переговорах заявил, что слова Фокина исказили журналисты."Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса - ред.). Те районы существенно отличаются от Львова, <a href="http://ria.ru/location_Ivano_Frankivsk/" target="_blank" data-auto="true">Ивано-Франковска</a>. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.Он также прокомментировал недавние заявления Фокина о Донбассе. Отвечая на вопрос, почему на него "все так накинулись", Кравчук сказал: "Не прописан особый статус Донбасса. Идет речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие", - сказал Кравчук и добавил, что выступает за амнистию для всех, "кроме тех, у кого руки в крови".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html

https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html

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донбасс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире