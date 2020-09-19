На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.
Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий отдельные районы Донецкой области в минских переговорах заявил, что слова Фокина исказили журналисты.
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"Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса - ред.). Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.
Он также прокомментировал недавние заявления Фокина о Донбассе. Отвечая на вопрос, почему на него "все так накинулись", Кравчук сказал: "Не прописан особый статус Донбасса. Идет речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие", - сказал Кравчук и добавил, что выступает за амнистию для всех, "кроме тех, у кого руки в крови".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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