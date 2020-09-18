https://ria.ru/20200918/vikariy-1577424817.html

В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем

В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:50

2020-09-18T09:50

2020-09-18T10:06

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет. "У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran."В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye."Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary. Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.

https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире