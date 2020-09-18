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В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем
В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:50
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великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет. "У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran."В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye."Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary. Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.
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великобритания
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60
великобритания, в мире

В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем

09:50 18.09.2020 (обновлено: 10:06 18.09.2020)
2615
© Depositphotos / antbСтраница социальной сети Facebook на экране компьютера
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / antb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun.
Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".
В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет.
"У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran.
"В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye.
"Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary.
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:33
В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.
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ВеликобританияВ мире
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