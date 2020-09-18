https://ria.ru/20200918/vikariy-1577424817.html
В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем
В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:50
2020-09-18T09:50
2020-09-18T10:06
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152011/21/1520112107_0:0:2800:1576_1400x0_80_0_0_b5e3624696aa03aad7a37f251e1d1321.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет. "У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran."В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye."Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary. Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.
https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html
3
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152011/21/1520112107_311:0:2800:1867_1400x0_80_0_0_2794d3b1334b0b59a003021474b1bc2a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun
.
Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".
В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет.
"У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran.
"В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye.
"Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary.
Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.