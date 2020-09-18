Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки
3160
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", - рассказал Котяков на встрече со студентами РГСУ после подписания соглашения о сотрудничестве между вузом и министерством.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минтрудом разработан порядок проактивного адресного информирования граждан о льготах и мерах поддержки. Это позволит гражданину получать актуальную информацию о полагающихся персонально ему выплатах и льготах.
Уточняется, что сейчас фактически получить информацию о доступных каждому конкретному гражданину мерах поддержки можно в МФЦ. Минтруд России предлагает задействовать еще два формата информирования - push-уведомление или СМС-сообщение для пользователей госуслуг и персональные консультации по единому телефонному номеру или через чат-бот.
Персональное консультирование предлагается вести на базе Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами. Вопросы можно будет задать круглосуточно.
8 сентября, 18:29Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии