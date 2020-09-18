Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/uvedomleniya-1577437786.html
Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки
Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:06
2020-09-18T13:06
антон котяков
ргсу
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_605c8ecc392b5ad7d4bdd788c64eb3ef.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной защиты РФ <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>."Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", - рассказал Котяков на встрече со студентами <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_gosudarstvennyjj_socialnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РГСУ</a> после подписания соглашения о сотрудничестве между вузом и министерством.Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минтрудом разработан порядок проактивного адресного информирования граждан о льготах и мерах поддержки. Это позволит гражданину получать актуальную информацию о полагающихся персонально ему выплатах и льготах.Уточняется, что сейчас фактически получить информацию о доступных каждому конкретному гражданину мерах поддержки можно в МФЦ. Минтруд России предлагает задействовать еще два формата информирования - push-уведомление или СМС-сообщение для пользователей госуслуг и персональные консультации по единому телефонному номеру или через чат-бот.Персональное консультирование предлагается вести на базе Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами. Вопросы можно будет задать круглосуточно.
https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_0f5b8c4e225537b548b6bbc9ec535e14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, ргсу, технологии, общество

Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки

13:06 18.09.2020
3160
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / Im_Yanis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", - рассказал Котяков на встрече со студентами РГСУ после подписания соглашения о сотрудничестве между вузом и министерством.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минтрудом разработан порядок проактивного адресного информирования граждан о льготах и мерах поддержки. Это позволит гражданину получать актуальную информацию о полагающихся персонально ему выплатах и льготах.
Уточняется, что сейчас фактически получить информацию о доступных каждому конкретному гражданину мерах поддержки можно в МФЦ. Минтруд России предлагает задействовать еще два формата информирования - push-уведомление или СМС-сообщение для пользователей госуслуг и персональные консультации по единому телефонному номеру или через чат-бот.
Персональное консультирование предлагается вести на базе Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами. Вопросы можно будет задать круглосуточно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 18:29
Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии
2012002
Обсудить0
Антон КотяковРГСУТехнологииОбщество
Рекомендуем
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян
Здание МИД России
Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
В Доме Романовых оценили голливудский фильм о святой княжне Анастасии
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
СПЧ ООН
СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
Сотрудники Федеральной службы охраны
Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Актриса Екатерина Волкова
Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: если бы в РФ нашли следы химоружия, Путину бы сразу доложили
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
Бангкок станет основным местом прибытия для туристов с долгосрочной визой
Алексей Навальный
В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным
Здание Государственной думы РФ
В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных
Верхний молочный клык принадлежал ребенку-неандертальцу в возрасте 11 или 12 лет
Ученые обнаружили детский зуб одного из последних неандертальцев
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын Лукашенко появился вместе с отцом на женском форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния