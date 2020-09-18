https://ria.ru/20200918/uvedomleniya-1577437786.html

Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки

Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:06

2020-09-18T13:06

2020-09-18T13:06

антон котяков

ргсу

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россияне смогут получить персональные уведомления о мерах поддержки, которые полагаются им в той или иной жизненной ситуации, заявил министр труда и социальной защиты РФ <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>."Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", - рассказал Котяков на встрече со студентами <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_gosudarstvennyjj_socialnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РГСУ</a> после подписания соглашения о сотрудничестве между вузом и министерством.Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минтрудом разработан порядок проактивного адресного информирования граждан о льготах и мерах поддержки. Это позволит гражданину получать актуальную информацию о полагающихся персонально ему выплатах и льготах.Уточняется, что сейчас фактически получить информацию о доступных каждому конкретному гражданину мерах поддержки можно в МФЦ. Минтруд России предлагает задействовать еще два формата информирования - push-уведомление или СМС-сообщение для пользователей госуслуг и персональные консультации по единому телефонному номеру или через чат-бот.Персональное консультирование предлагается вести на базе Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами. Вопросы можно будет задать круглосуточно.

https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, ргсу, технологии, общество