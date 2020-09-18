https://ria.ru/20200918/udmurtiya-1577434461.html

В Удмуртии автоматизируют почти 13 тысяч рабочих мест врачей

Власти Удмуртии в 2020 году создадут почти 13 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, на эти цели в рамках нацпроекта... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:18

2020-09-18T12:18

2020-09-18T12:18

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577316554_0:0:2928:1646_1400x0_80_0_0_70701ba07bfed0760f11bf377aa4e246.jpg

<strong>УФА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a> в 2020 году создадут почти 13 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, на эти цели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направлено свыше 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона."Автоматизация рабочих мест, подключение ФАПов к сети интернет и внедрение медицинских информационных систем во все медицинские организации республики будут создавать единый цифровой контур с медицинскими данными пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что единый цифровой контур в здравоохранении — это система, которая позволит минимизировать посещение медицинских кабинетов. Это единое цифровое пространство в сфере здравоохранения, когда все регионы, все региональные системы, все медицинские государственные информационные системы субъектов будут соединены между собой. В системе будут видны все прививки и анализы, больничные листы и направления пациентов."На создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии в 2020 году предусмотрено 539,4 миллиона рублей. Эти средства направлены на развитие регионального центра обработки данных и создание информационной инфраструктуры медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>.Власти республики сообщают, что в 2019 года в Удмуртии введены в эксплуатацию сервисы "Вызов врача на дом", "Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации", доступные в личном кабинете пациента "Моё здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внедрение данных сервисов предоставляет пациентам дополнительные удобства при необходимости получения медицинских услуг.

https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html

https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577250763.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество