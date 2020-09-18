Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200918/udmurtiya-1577434461.html
В Удмуртии автоматизируют почти 13 тысяч рабочих мест врачей
Власти Удмуртии в 2020 году создадут почти 13 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, на эти цели в рамках нацпроекта... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:18
2020-09-18T12:18
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577316554_0:0:2928:1646_1400x0_80_0_0_70701ba07bfed0760f11bf377aa4e246.jpg
<strong>УФА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a> в 2020 году создадут почти 13 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, на эти цели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направлено свыше 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона."Автоматизация рабочих мест, подключение ФАПов к сети интернет и внедрение медицинских информационных систем во все медицинские организации республики будут создавать единый цифровой контур с медицинскими данными пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что единый цифровой контур в здравоохранении — это система, которая позволит минимизировать посещение медицинских кабинетов. Это единое цифровое пространство в сфере здравоохранения, когда все регионы, все региональные системы, все медицинские государственные информационные системы субъектов будут соединены между собой. В системе будут видны все прививки и анализы, больничные листы и направления пациентов."На создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии в 2020 году предусмотрено 539,4 миллиона рублей. Эти средства направлены на развитие регионального центра обработки данных и создание информационной инфраструктуры медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>.Власти республики сообщают, что в 2019 года в Удмуртии введены в эксплуатацию сервисы "Вызов врача на дом", "Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации", доступные в личном кабинете пациента "Моё здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внедрение данных сервисов предоставляет пациентам дополнительные удобства при необходимости получения медицинских услуг.
https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html
https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577250763.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577316554_70:0:2801:2048_1400x0_80_0_0_37969a439beb3501941f58f08e31da7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии автоматизируют почти 13 тысяч рабочих мест врачей

12:18 18.09.2020
323
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 18 сен - РИА Новости. Власти Удмуртии в 2020 году создадут почти 13 тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, на эти цели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направлено свыше 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Автоматизация рабочих мест, подключение ФАПов к сети интернет и внедрение медицинских информационных систем во все медицинские организации республики будут создавать единый цифровой контур с медицинскими данными пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уфа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:20Удмуртская Республика
В Удмуртии почти 900 семей заключили соцконтракты по подсобному хозяйству
Отмечается, что единый цифровой контур в здравоохранении — это система, которая позволит минимизировать посещение медицинских кабинетов. Это единое цифровое пространство в сфере здравоохранения, когда все регионы, все региональные системы, все медицинские государственные информационные системы субъектов будут соединены между собой. В системе будут видны все прививки и анализы, больничные листы и направления пациентов.
"На создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии в 2020 году предусмотрено 539,4 миллиона рублей. Эти средства направлены на развитие регионального центра обработки данных и создание информационной инфраструктуры медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Власти республики сообщают, что в 2019 года в Удмуртии введены в эксплуатацию сервисы "Вызов врача на дом", "Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации", доступные в личном кабинете пациента "Моё здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внедрение данных сервисов предоставляет пациентам дополнительные удобства при необходимости получения медицинских услуг.
Свалка - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:13Удмуртская Республика
В Удмуртии ликвидируют полсотни мусорных свалок в рамках нацпроекта
000001
Обсудить0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Челябинской области учредили премию для медиков за борьбу с COVID-19
Молодые люди
Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями
Прохожие на Никольской улице в Москве
Опрос показал, как россияне оценивают современное общество
Строительство новой инфекционной больницы под Челябинском
В Челябинской области строительство инфекционной больницы идет по графику
Студент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Глава Ямала учредил стипендию для студентов-медиков
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Москве провели рекордное количество тестов на коронавирус за сутки
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Около 28 миллионов деревьев высадят в Югре в 2020 году
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч самозанятых
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин наградил столичных медработников за помощь пациентам с COVID-19
18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
"Коммунисты России" предложили номинировать Брежнева на премию мира
Здание Государственной думы РФ
В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
Правительство Татарстана сложило полномочия
Бурый медведь
В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Глава Камчатки вручил медикам ключи от новых квартир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о послевоенной жизни в разрушенном городе
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния