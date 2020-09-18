https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html

МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске пытался прятаться от полицейских в высокой траве неподалеку от дач и гаражей, рассказала РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:23

2020-09-18T13:23

2020-09-18T14:25

убийство двух девочек в рыбинске

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске пытался прятаться от полицейских в высокой траве неподалеку от дач и гаражей, рассказала РИА Новости представитель УМВД.Ранее она сообщала РИА Новости, что мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в самом Рыбинске. Позже <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ опубликовал видео задержания мужчины. На кадрах он сидит на земле в наручниках и признается в убийстве."Каждый день в поимке подозреваемого принимали участие более 200 сотрудников полиции… Мужчина был обнаружен неподалеку от дачного массива и гаражей. Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", - сказала собеседница агентства.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-dvukh-devochek-v-rybinske" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

https://ria.ru/20200917/ubiystvo-1577381734.html

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ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемого в убийстве детей Виталия Молчанова В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. 2020-09-18T13:23 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, ярославская область, рыбинск, происшествия