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https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html
МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске пытался прятаться от полицейских в высокой траве неподалеку от дач и гаражей, рассказала РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:23
2020-09-18T14:25
убийство двух девочек в рыбинске
ярославская область
рыбинск
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске пытался прятаться от полицейских в высокой траве неподалеку от дач и гаражей, рассказала РИА Новости представитель УМВД.Ранее она сообщала РИА Новости, что мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в самом Рыбинске. Позже <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ опубликовал видео задержания мужчины. На кадрах он сидит на земле в наручниках и признается в убийстве."Каждый день в поимке подозреваемого принимали участие более 200 сотрудников полиции… Мужчина был обнаружен неподалеку от дачного массива и гаражей. Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", - сказала собеседница агентства.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-dvukh-devochek-v-rybinske" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
https://ria.ru/20200917/ubiystvo-1577381734.html
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ярославская область
рыбинск
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Задержание подозреваемого в убийстве детей Виталия Молчанова
В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий.
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убийство двух девочек в рыбинске, ярославская область, рыбинск, происшествия

МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске

13:23 18.09.2020 (обновлено: 14:25 18.09.2020)
37450
© СК РФПодозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© СК РФ
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске пытался прятаться от полицейских в высокой траве неподалеку от дач и гаражей, рассказала РИА Новости представитель УМВД.
Ранее она сообщала РИА Новости, что мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в самом Рыбинске. Позже СК РФ опубликовал видео задержания мужчины. На кадрах он сидит на земле в наручниках и признается в убийстве.
"Каждый день в поимке подозреваемого принимали участие более 200 сотрудников полиции… Мужчина был обнаружен неподалеку от дачного массива и гаражей. Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", - сказала собеседница агентства.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел двух детей в Ярославской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:28
За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей
44569312
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Убийство двух девочек в РыбинскеЯрославская областьРыбинскПроисшествия
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