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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432235.html
Белоруссия призвала не транслировать выступление Тихановской в СПЧ ООН
Постпред Белоруссии призвал прекратить трансляцию выступления Тихановской в СПЧ ООН из-за нарушений правил дебатов. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:49
2020-09-18T12:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Постпред Белоруссии призвал прекратить трансляцию выступления Тихановской в СПЧ ООН из-за нарушений правил дебатов. Минск выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления <u><a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya">Светланы Тихановской</a></u>. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Согласно правилам и процедурам <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OON" target="_blank">СПЧ ООН</a>, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html
Всё правильно! ООН вроде не цирк, что бы слушать кухарочку😂
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РИА Новости
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светлана тихановская, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, оон, в мире

Белоруссия призвала не транслировать выступление Тихановской в СПЧ ООН

11:49 18.09.2020 (обновлено: 12:49 18.09.2020)
3075
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постпред Белоруссии призвал прекратить трансляцию выступления Тихановской в СПЧ ООН из-за нарушений правил дебатов.
Минск выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления Светланы Тихановской. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.
Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени Евросоюза.
Согласно правилам и процедурам СПЧ ООН, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:40
"Мы не против". Лавров дал советы Тихановской и оппозиции в Белоруссии
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105300114
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)БелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Всё правильно! ООН вроде не цирк, что бы слушать кухарочку😂
18 сентября, 12:37
iivanignat5519
1140027
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