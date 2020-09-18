https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432235.html
Белоруссия призвала не транслировать выступление Тихановской в СПЧ ООН
Постпред Белоруссии призвал прекратить трансляцию выступления Тихановской в СПЧ ООН из-за нарушений правил дебатов. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:49
2020-09-18T11:49
2020-09-18T12:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Постпред Белоруссии призвал прекратить трансляцию выступления Тихановской в СПЧ ООН из-за нарушений правил дебатов. Минск выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления <u><a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya">Светланы Тихановской</a></u>. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Согласно правилам и процедурам <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OON" target="_blank">СПЧ ООН</a>, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-tikhanovskaya-1577410031.html
ivanignat5519
Всё правильно! ООН вроде не цирк, что бы слушать кухарочку😂
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, оон, в мире