https://ria.ru/20200918/tekhnologii-1577427087.html

В России в 2023 году появится отечественная базовая станция 5G

Отечественная базовая станция сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) появится в РФ в 2023 году, испытания ее макета начнутся в ноябре этого года, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:37

2020-09-18T10:37

2020-09-18T10:37

газпром

роснефть

ржд

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Отечественная базовая станция сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) появится в РФ в 2023 году, испытания ее макета начнутся в ноябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".Проект обсуждался на площадке АНО в рамках рассмотрения новых лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ).ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" на базе компании "ГлобалИнформСервис" представил проект по созданию отечественной базовой станции 5G/IMT-2020. На данном этапе проводятся исследования и разработки алгоритмов и программного обеспечения, которые станут основой для создания конечного продукта – базовой станции 5G. "Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 год, а в 2023 году планируется запуск в производство… ЛИЦ в этом процессе выполняет роль разработчика оборудования и планирует создать российскую инновационную компанию-вендора для сетей связи четвертого и пятого поколений", - говорится в сообщении.Архитектура базовой станции, согласно сообщению, уже разработана, следующий этап – подготовка макета. Функциональные испытания алгоритмов и макета начнутся в ноябре. Разработка системы управления сетью 5G продлится до конца 2021 года. Реализация макета базовой станции планируется с использованием частот 3,3-4,2 ГГц как наиболее распространенных и перспективных по всему миру для развертывания сети 5G/IMT-2020. ЛИЦ ведет работу совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефтью</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекомом</a>" и другими компаниями."Сети связи следующих поколений (5G/IMT2020) являются фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики РФ. В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" реализуется дорожная карта по развитию сети 5G в России, один из ключевых вопросов которой – разработка и применение отечественного оборудования. Поэтому с уверенностью можем сказать, что разработка ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" весьма актуальна для цифровой экономики", - сказал в свою очередь заместитель гендиректора, директор направления "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

https://ria.ru/20200917/iran-1577414425.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, роснефть, ржд, технологии, экономика