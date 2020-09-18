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В России в 2023 году появится отечественная базовая станция 5G
Отечественная базовая станция сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) появится в РФ в 2023 году, испытания ее макета начнутся в ноябре этого года, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:37
2020-09-18T10:37
газпром
роснефть
ржд
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Отечественная базовая станция сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) появится в РФ в 2023 году, испытания ее макета начнутся в ноябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".Проект обсуждался на площадке АНО в рамках рассмотрения новых лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ).ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" на базе компании "ГлобалИнформСервис" представил проект по созданию отечественной базовой станции 5G/IMT-2020. На данном этапе проводятся исследования и разработки алгоритмов и программного обеспечения, которые станут основой для создания конечного продукта – базовой станции 5G. "Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 год, а в 2023 году планируется запуск в производство… ЛИЦ в этом процессе выполняет роль разработчика оборудования и планирует создать российскую инновационную компанию-вендора для сетей связи четвертого и пятого поколений", - говорится в сообщении.Архитектура базовой станции, согласно сообщению, уже разработана, следующий этап – подготовка макета. Функциональные испытания алгоритмов и макета начнутся в ноябре. Разработка системы управления сетью 5G продлится до конца 2021 года. Реализация макета базовой станции планируется с использованием частот 3,3-4,2 ГГц как наиболее распространенных и перспективных по всему миру для развертывания сети 5G/IMT-2020. ЛИЦ ведет работу совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефтью</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекомом</a>" и другими компаниями."Сети связи следующих поколений (5G/IMT2020) являются фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики РФ. В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" реализуется дорожная карта по развитию сети 5G в России, один из ключевых вопросов которой – разработка и применение отечественного оборудования. Поэтому с уверенностью можем сказать, что разработка ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" весьма актуальна для цифровой экономики", - сказал в свою очередь заместитель гендиректора, директор направления "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.
https://ria.ru/20200917/iran-1577414425.html
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РИА Новости
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газпром, роснефть, ржд, технологии, экономика

В России в 2023 году появится отечественная базовая станция 5G

10:37 18.09.2020
1807
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / nirutdps
Сеть 5G . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отечественная базовая станция сетей пятого поколения (5G/IMT-2020) появится в РФ в 2023 году, испытания ее макета начнутся в ноябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".
Проект обсуждался на площадке АНО в рамках рассмотрения новых лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ).
ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" на базе компании "ГлобалИнформСервис" представил проект по созданию отечественной базовой станции 5G/IMT-2020. На данном этапе проводятся исследования и разработки алгоритмов и программного обеспечения, которые станут основой для создания конечного продукта – базовой станции 5G. "Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 год, а в 2023 году планируется запуск в производство… ЛИЦ в этом процессе выполняет роль разработчика оборудования и планирует создать российскую инновационную компанию-вендора для сетей связи четвертого и пятого поколений", - говорится в сообщении.
Архитектура базовой станции, согласно сообщению, уже разработана, следующий этап – подготовка макета. Функциональные испытания алгоритмов и макета начнутся в ноябре. Разработка системы управления сетью 5G продлится до конца 2021 года. Реализация макета базовой станции планируется с использованием частот 3,3-4,2 ГГц как наиболее распространенных и перспективных по всему миру для развертывания сети 5G/IMT-2020. ЛИЦ ведет работу совместно с РЖД, "Газпромом", "Роснефтью", "Ростелекомом" и другими компаниями.
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"У нас есть опыт аналогичной разработки на примере базовой станции 4G-LTE-Advanced – разработка будет завершена уже в этом году и начнутся испытания совместно с операторами связи. В конце 2020 – начале 2021 года планируется выход на серийное производство с индустриальными партнерами. Данный опыт сейчас используется для разработки базовой станции 5G", - прокомментировал заместитель гендиректора, директор НТЦ перспективных разработок "ГлобалИнформСервис" Вадим Белявский.
"Сети связи следующих поколений (5G/IMT2020) являются фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики РФ. В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" реализуется дорожная карта по развитию сети 5G в России, один из ключевых вопросов которой – разработка и применение отечественного оборудования. Поэтому с уверенностью можем сказать, что разработка ЛИЦ "Глобальные беспроводные системы связи" весьма актуальна для цифровой экономики", - сказал в свою очередь заместитель гендиректора, директор направления "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.
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ГазпромРоснефтьРЖДТехнологииЭкономика
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