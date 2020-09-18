https://ria.ru/20200918/sex-1577419075.html

Названы девять научно доказанных плюсов секса

Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T03:51

2020-09-18T03:51

2020-09-18T03:52

секс

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание <a href="https://www.newsweek.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsweek</a>.Регулярные занятия сексом благотворно влияют на физическое и психическое состояние человека и позволяют справиться со стрессом. Согласно исследованию Цюрихского университета, самый низкий уровень гормона кортизола, влияющего на развитие стресса, выявили у людей, которые чаще имели близкие физические контакты со своими партнерами (они как держались за руки, так и занимались сексом).При половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, поэтому секс является мощным инструментом для выстраивания отношений, отметила Врубель.Также сексуальные контакты повышают в организме уровень ключевых антител. По результатам исследования, проведенного специалистами Университета Уилкс в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, один интимный контакт в неделю повышает уровень иммуноглобулина А (IgA) на 30 процентов. Он защищает организм от вирусов и патогенных бактерий, делает человека менее восприимчивым к инфекциям.Во время занятий сексом задействуются различные мышцы, в том числе прорабатываются мышцы тазового дна. Это позволит в будущем избежать запоров или недержания мочи у представителей обоих полов.Кроме того, сексуальная близость укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на сердце, помогает сжечь калории, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200917/248138098.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

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https://ria.ru/20200224/1564929165.html

https://ria.ru/20200911/sex-1577069502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

секс, здоровье, общество