Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/sex-1577419075.html
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:51
2020-09-18T03:52
секс
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154967/78/1549677883_0:6:3001:1694_1400x0_80_0_0_5757cac4ea10aec93eccf82ed5f992a7.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание <a href="https://www.newsweek.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsweek</a>.Регулярные занятия сексом благотворно влияют на физическое и психическое состояние человека и позволяют справиться со стрессом. Согласно исследованию Цюрихского университета, самый низкий уровень гормона кортизола, влияющего на развитие стресса, выявили у людей, которые чаще имели близкие физические контакты со своими партнерами (они как держались за руки, так и занимались сексом).При половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, поэтому секс является мощным инструментом для выстраивания отношений, отметила Врубель.Также сексуальные контакты повышают в организме уровень ключевых антител. По результатам исследования, проведенного специалистами Университета Уилкс в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, один интимный контакт в неделю повышает уровень иммуноглобулина А (IgA) на 30 процентов. Он защищает организм от вирусов и патогенных бактерий, делает человека менее восприимчивым к инфекциям.Во время занятий сексом задействуются различные мышцы, в том числе прорабатываются мышцы тазового дна. Это позволит в будущем избежать запоров или недержания мочи у представителей обоих полов.Кроме того, сексуальная близость укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на сердце, помогает сжечь калории, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200917/248138098.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200809/1575554039.html
https://ria.ru/20200224/1564929165.html
https://ria.ru/20200911/sex-1577069502.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154967/78/1549677883_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_4a36bd7ae22868d02ab4a88544bb4a6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
секс, здоровье, общество

Названы девять научно доказанных плюсов секса

03:51 18.09.2020 (обновлено: 03:52 18.09.2020)
29315
© Depositphotos / Diana.mironenkoЖенщина и мужчина
Женщина и мужчина - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / Diana.mironenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание Newsweek.
Регулярные занятия сексом благотворно влияют на физическое и психическое состояние человека и позволяют справиться со стрессом. Согласно исследованию Цюрихского университета, самый низкий уровень гормона кортизола, влияющего на развитие стресса, выявили у людей, которые чаще имели близкие физические контакты со своими партнерами (они как держались за руки, так и занимались сексом).
Молодая пара на кухне - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 15:55
Названа оптимальная частота занятий сексом
При половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, поэтому секс является мощным инструментом для выстраивания отношений, отметила Врубель.
"В процесс интимного сближения могут входить улыбка, эротический разговор, массаж, поглаживания, ласки, все, что доставляет нам удовольствие", — добавила медик.
Также сексуальные контакты повышают в организме уровень ключевых антител. По результатам исследования, проведенного специалистами Университета Уилкс в Пенсильвании, один интимный контакт в неделю повышает уровень иммуноглобулина А (IgA) на 30 процентов. Он защищает организм от вирусов и патогенных бактерий, делает человека менее восприимчивым к инфекциям.
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге - РИА Новости, 1920, 24.02.2020
24 февраля, 08:00
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
Во время занятий сексом задействуются различные мышцы, в том числе прорабатываются мышцы тазового дна. Это позволит в будущем избежать запоров или недержания мочи у представителей обоих полов.
Кроме того, сексуальная близость укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на сердце, помогает сжечь калории, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.
Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 05:54Религия и мировоззрение
Папа римский назвал секс "божественным удовольствием"
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
3982685320
Обсудить7
сексЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Денежный перевод
Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Смартфон
Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
Градусник
Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Правительство России показало видео аварийного состояния Белого дома
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния