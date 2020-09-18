Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии
09:04 18.09.2020 (обновлено: 09:06 18.09.2020)
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Резолюция Европарламента - грубое вмешательство в дела Белоруссии, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, где отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против президента страны Александра Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.
"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии", - заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы.
По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".
Он напомнил, что в республике демократическим путем избраны органы власти: в ноябре прошлого года был избран парламент, а международные наблюдатели принимали участие в выборах и подтвердили их легитимность.
"Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - уверен Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, когда есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии.
"На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с (российским блогером Алексеем) Навальным – для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии", - подчеркнул он.