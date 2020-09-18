https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html

Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии

Резолюция Европарламента - грубое вмешательство в дела Белоруссии, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:04

2020-09-18T09:04

2020-09-18T09:06

александр лукашенко

госдума рф

одкб

протесты в белоруссии

европарламент

вячеслав володин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> - грубое вмешательство в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП, считает председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, где отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".Он напомнил, что в республике демократическим путем избраны органы власти: в ноябре прошлого года был избран парламент, а международные наблюдатели принимали участие в выборах и подтвердили их легитимность."Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - уверен Володин.Председатель Госдумы подчеркнул, что западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, когда есть договорные отношения в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии.

https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577398220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, госдума рф, одкб, европарламент, вячеслав володин, белоруссия, в мире