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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html
Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии
Резолюция Европарламента - грубое вмешательство в дела Белоруссии, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:04
2020-09-18T09:06
александр лукашенко
госдума рф
одкб
протесты в белоруссии
европарламент
вячеслав володин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> - грубое вмешательство в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП, считает председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, где отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".Он напомнил, что в республике демократическим путем избраны органы власти: в ноябре прошлого года был избран парламент, а международные наблюдатели принимали участие в выборах и подтвердили их легитимность."Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - уверен Володин.Председатель Госдумы подчеркнул, что западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, когда есть договорные отношения в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии.
https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577398220.html
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александр лукашенко, госдума рф, одкб, европарламент, вячеслав володин, белоруссия, в мире

Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии

09:04 18.09.2020 (обновлено: 09:06 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Резолюция Европарламента - грубое вмешательство в дела Белоруссии, такая попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого ЕП, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, где отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против президента страны Александра Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов
"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии", - заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы.
По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".
Он напомнил, что в республике демократическим путем избраны органы власти: в ноябре прошлого года был избран парламент, а международные наблюдатели принимали участие в выборах и подтвердили их легитимность.
"Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - уверен Володин.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:59Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию Европарламента
Председатель Госдумы подчеркнул, что западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, когда есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии.
"На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с (российским блогером Алексеем) Навальным – для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии", - подчеркнул он.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГосдума РФОДКБЕвропарламентВячеслав ВолодинБелоруссияВ мире
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