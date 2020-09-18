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Лавров заявил о тенденциях к пересмотру основ международного права
Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:54
2020-09-18T12:13
сергей лавров
германия
аляска
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас очень тревожит то, что сейчас происходит в этой сфере - сфере истории мира, истории Европы. Наблюдается историческая агрессия, которая направлена на пересмотр современных основ международного права, которые сложились после Второй мировой войны в форме ООН, принципов ее устава, и пытаются подорвать именно эти основы", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.Он отметил, что используется прежде всего аргументация, которая является собой попытку поставить на одну доску Советский Союз и фашистскую <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, агрессоров и победителей агрессоров. "Нас оскорбляют, прямо заявляют, что даже у Советского Союза больше вины за развязывание Второй мировой войны, чем у гитлеровской Германии. При этом аккуратно "заметается под ковер" фактическая сторона дела", - подчеркнул министр."Считаю, что очень важно обратить внимание на такой момент. Те, кто выступает против нашей линии на пресечение героизации нацизма, ссылаются на права человека... Давайте честно скажем: сейчас то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах, наверно имеет какое-то отношение к тому, что мы говорим о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Разгул расизма, очевидно, имеет место в Соединенных Штатах. И есть политические силы, которые пытаются подогревать эти расистские настроения, использовать их в своих политических интересах. Это мы наблюдать можем практически ежедневно", - обратил внимание глава МИД РФ.Он отметил, что "под горячую руку тех, кто в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хочет разрушить свою собственную историю и уничтожает памятники конфедератам", попал памятник первому губернатору <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> Александру Баранову в городе Ситка. Как подчеркнул Лавров, если памятник перенесут в исторический музей, РФ оценит такое отношение властей Ситки к общей истории РФ и США.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20191014/1559776391.html
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германия
аляска
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сергей лавров, германия, аляска, сша, в мире

Лавров заявил о тенденциях к пересмотру основ международного права

11:54 18.09.2020 (обновлено: 12:13 18.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас очень тревожит то, что сейчас происходит в этой сфере - сфере истории мира, истории Европы. Наблюдается историческая агрессия, которая направлена на пересмотр современных основ международного права, которые сложились после Второй мировой войны в форме ООН, принципов ее устава, и пытаются подорвать именно эти основы", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что используется прежде всего аргументация, которая является собой попытку поставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию, агрессоров и победителей агрессоров. "Нас оскорбляют, прямо заявляют, что даже у Советского Союза больше вины за развязывание Второй мировой войны, чем у гитлеровской Германии. При этом аккуратно "заметается под ковер" фактическая сторона дела", - подчеркнул министр.
"Считаю, что очень важно обратить внимание на такой момент. Те, кто выступает против нашей линии на пресечение героизации нацизма, ссылаются на права человека... Давайте честно скажем: сейчас то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах, наверно имеет какое-то отношение к тому, что мы говорим о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Разгул расизма, очевидно, имеет место в Соединенных Штатах. И есть политические силы, которые пытаются подогревать эти расистские настроения, использовать их в своих политических интересах. Это мы наблюдать можем практически ежедневно", - обратил внимание глава МИД РФ.
Он отметил, что "под горячую руку тех, кто в США хочет разрушить свою собственную историю и уничтожает памятники конфедератам", попал памятник первому губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка. Как подчеркнул Лавров, если памятник перенесут в исторический музей, РФ оценит такое отношение властей Ситки к общей истории РФ и США.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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Сергей ЛавровГерманияАляскаСШАВ мире
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