https://ria.ru/20200918/pravo-1577432482.html

Лавров заявил о тенденциях к пересмотру основ международного права

Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:54

2020-09-18T11:54

2020-09-18T12:13

сергей лавров

германия

аляска

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нас очень тревожит то, что сейчас происходит в этой сфере - сфере истории мира, истории Европы. Наблюдается историческая агрессия, которая направлена на пересмотр современных основ международного права, которые сложились после Второй мировой войны в форме ООН, принципов ее устава, и пытаются подорвать именно эти основы", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.Он отметил, что используется прежде всего аргументация, которая является собой попытку поставить на одну доску Советский Союз и фашистскую <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, агрессоров и победителей агрессоров. "Нас оскорбляют, прямо заявляют, что даже у Советского Союза больше вины за развязывание Второй мировой войны, чем у гитлеровской Германии. При этом аккуратно "заметается под ковер" фактическая сторона дела", - подчеркнул министр."Считаю, что очень важно обратить внимание на такой момент. Те, кто выступает против нашей линии на пресечение героизации нацизма, ссылаются на права человека... Давайте честно скажем: сейчас то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах, наверно имеет какое-то отношение к тому, что мы говорим о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Разгул расизма, очевидно, имеет место в Соединенных Штатах. И есть политические силы, которые пытаются подогревать эти расистские настроения, использовать их в своих политических интересах. Это мы наблюдать можем практически ежедневно", - обратил внимание глава МИД РФ.Он отметил, что "под горячую руку тех, кто в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хочет разрушить свою собственную историю и уничтожает памятники конфедератам", попал памятник первому губернатору <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> Александру Баранову в городе Ситка. Как подчеркнул Лавров, если памятник перенесут в исторический музей, РФ оценит такое отношение властей Ситки к общей истории РФ и США.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20191014/1559776391.html

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германия

аляска

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, германия, аляска, сша, в мире