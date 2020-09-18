Лавров заявил о тенденциях к пересмотру основ международного права
11:54 18.09.2020 (обновлено: 12:13 18.09.2020)
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас очень тревожит то, что сейчас происходит в этой сфере - сфере истории мира, истории Европы. Наблюдается историческая агрессия, которая направлена на пересмотр современных основ международного права, которые сложились после Второй мировой войны в форме ООН, принципов ее устава, и пытаются подорвать именно эти основы", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что используется прежде всего аргументация, которая является собой попытку поставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию, агрессоров и победителей агрессоров. "Нас оскорбляют, прямо заявляют, что даже у Советского Союза больше вины за развязывание Второй мировой войны, чем у гитлеровской Германии. При этом аккуратно "заметается под ковер" фактическая сторона дела", - подчеркнул министр.
"Считаю, что очень важно обратить внимание на такой момент. Те, кто выступает против нашей линии на пресечение героизации нацизма, ссылаются на права человека... Давайте честно скажем: сейчас то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах, наверно имеет какое-то отношение к тому, что мы говорим о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Разгул расизма, очевидно, имеет место в Соединенных Штатах. И есть политические силы, которые пытаются подогревать эти расистские настроения, использовать их в своих политических интересах. Это мы наблюдать можем практически ежедневно", - обратил внимание глава МИД РФ.
Он отметил, что "под горячую руку тех, кто в США хочет разрушить свою собственную историю и уничтожает памятники конфедератам", попал памятник первому губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка. Как подчеркнул Лавров, если памятник перенесут в исторический музей, РФ оценит такое отношение властей Ситки к общей истории РФ и США.