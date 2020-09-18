https://ria.ru/20200918/pogoda-1577421008.html

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T07:51

2020-09-18T07:51

2020-09-18T07:51

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Синоптик отметил, что по сравнению с четвергом, когда выпала половина месячной нормы осадков, в пятницу их будет не так много. По его словам, выпадет от 7 до 10 миллиметров при норме 65.Синоптик также сообщил, что ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20200916/pogoda-1577307836.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество