https://ria.ru/20200918/pogoda-1577421008.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T07:51
2020-09-18T07:51
2020-09-18T07:51
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Синоптик отметил, что по сравнению с четвергом, когда выпала половина месячной нормы осадков, в пятницу их будет не так много. По его словам, выпадет от 7 до 10 миллиметров при норме 65.Синоптик также сообщил, что ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20200916/pogoda-1577307836.html
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве
в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди по всему региону. Температура воздуха плюс 11-13 в Москве, по области плюс 9-14", - сказал.
Синоптик отметил, что по сравнению с четвергом, когда выпала половина месячной нормы осадков, в пятницу их будет не так много. По его словам, выпадет от 7 до 10 миллиметров при норме 65.
Синоптик также сообщил, что ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышаться и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.