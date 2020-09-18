https://ria.ru/20200918/oruzhie-1577465209.html

Посол России обвинил США в стремлении переписать СНВ-3

Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ, но Россия готова к обсуждению только на паритетной основе, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:00

2020-09-18T20:00

2020-09-18T20:02

россия

договор снв-3

анатолий антонов

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ, но Россия готова к обсуждению только на паритетной основе, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ… Мы готовы к дальнейшему взаимодействию с США по контролю над вооружениями, но исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей", - говорится в ответах посла на вопросы издания Nikkei Asian Review, опубликованных в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1413200902223629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>дипмиссии.По словам Антонова, США в обмен на свое согласие продлить договор на пять лет в ультимативной форме выдвигают набор требований, по которым ожидают от России уступок. По сути США хотят переписать верификационный механизм договора, отметил дипломат.При этом, отметил он, США настаивают на заключении некой политической договоренности, касающейся будущего юридически обязывающего соглашения по контролю над вооружениями."Оно подразумевает "замораживание" уровней всех ядерных боезарядов (в том числе нестратегических) и установление предельно жесткого верификационного режима. При этом непонятно, на какие американские вооружения будет распространяться подобный контроль", - пояснил Антонов.Кроме того, в долгосрочной перспективе США готовы оказывать давление и на Китай, чтобы подключить его к переговорам, говорится в ответах посла."(Мы) выступаем за комплексный подход к договоренностям в указанной сфере, в которых должны быть учтены ключевые факторы, оказывающие влияние на стратстабильность. Среди них – ПРО, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства "глобального удара", гиперзвуковые средства доставки, перспективное космическое оружие и другие", - добавил Антонов.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a>) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила в четверг, что сейчас в вопросе продления ДСНВ на пять лет мяч находится на стороне США. При этом, по ее словам, американцы делают попытки увязать продление договора с другими вопросами, которые не имеют отношения к данному соглашению.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200310/1568358072.html

https://ria.ru/20200703/1573839330.html

россия

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, анатолий антонов, китай, сша, безопасность, в мире