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В Москве из-за непогоды было повреждено более 40 автомобилей
Более 40 автомобилей повреждены в Москве во время непогоды, повалено 105 деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:47
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 40 автомобилей повреждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во время непогоды, повалено 105 деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Собеседник агентства отметил, что повреждены 42 автомобиля.Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков.
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москва, происшествия

В Москве из-за непогоды было повреждено более 40 автомобилей

08:47 18.09.2020 (обновлено: 09:17 18.09.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерСорванный ветром с места гараж-ракушка в Москве. 17 сентября 2020
Сорванный ветром с места гараж-ракушка в Москве. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Сорванный ветром с места гараж-ракушка в Москве. 17 сентября 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 40 автомобилей повреждены в Москве во время непогоды, повалено 105 деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Собеседник агентства отметил, что повреждены 42 автомобиля.
Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков.
830810
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