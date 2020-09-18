https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577422036.html

В Москве из-за непогоды было повреждено более 40 автомобилей

Более 40 автомобилей повреждены в Москве во время непогоды, повалено 105 деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:47

2020-09-18T08:47

2020-09-18T09:17

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 40 автомобилей повреждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во время непогоды, повалено 105 деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Собеседник агентства отметил, что повреждены 42 автомобиля.Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия