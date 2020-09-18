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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577422791.html
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
После заявлений Европарламента по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным можно говорить о том, что за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:13
2020-09-18T10:00
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
берлин (город)
госпитализация алексея навального
европарламент
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> После заявлений Европарламента по ситуации с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a> можно говорить о том, что за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном в четверг по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.<a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> предложил коллегам из <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестага</a> в парламентском формате обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
Ну конечно кто же ещё.
74
А что не так? И проклятый, и госдеп, и виноват!
74
40
швеция
берлин (город)
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, европарламент, алексей навальный, вячеслав володин, в мире

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным

09:13 18.09.2020 (обновлено: 10:00 18.09.2020)
29939
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. После заявлений Европарламента по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным можно говорить о том, что за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном в четверг по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.
Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага в парламентском формате обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.
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Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
"Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.
Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
1542101437
Обсудить40
Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоЕвропарламентАлексей НавальныйВячеслав ВолодинВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно кто же ещё.
18 сентября, 09:14
agnenoceagnenoce
221000240
А что не так? И проклятый, и госдеп, и виноват!
18 сентября, 09:19
Von StirlizVon Stirliz
48900215
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