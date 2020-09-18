https://ria.ru/20200918/mishustin-1577429220.html

Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты, победители конкурса могут получить до 1,5 миллиона рублей... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:07

2020-09-18T11:07

2020-09-18T11:07

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты, победители конкурса могут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что заявки на участие подаются в электронной форме через систему "Молодёжь России", а затем участники защищают свои проекты и отвечают на вопросы экспертной комиссии.К рассмотрению принимаются в том числе инициативы, связанные с популяризацией здорового образа жизни, экологического волонтёрства, сохранения традиционной культуры и ремёсел, а также с развитием внутреннего молодёжного туризма и краеведения.Победители конкурса могут получить грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/turizm-1576463676.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество