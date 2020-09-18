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Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты, победители конкурса могут получить до 1,5 миллиона рублей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:07
2020-09-18T11:07
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты, победители конкурса могут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что заявки на участие подаются в электронной форме через систему "Молодёжь России", а затем участники защищают свои проекты и отвечают на вопросы экспертной комиссии.К рассмотрению принимаются в том числе инициативы, связанные с популяризацией здорового образа жизни, экологического волонтёрства, сохранения традиционной культуры и ремёсел, а также с развитием внутреннего молодёжного туризма и краеведения.Победители конкурса могут получить грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
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михаил мишустин, общество

Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты

11:07 18.09.2020
229
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты, победители конкурса могут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Государство продолжит поддерживать социально значимые инициативы молодых людей и образовательных организаций. Правила предоставления грантов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Средства выделяются в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Его цель – вовлечение молодых людей в творческую деятельность и социальную практику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки на участие подаются в электронной форме через систему "Молодёжь России", а затем участники защищают свои проекты и отвечают на вопросы экспертной комиссии.
К рассмотрению принимаются в том числе инициативы, связанные с популяризацией здорового образа жизни, экологического волонтёрства, сохранения традиционной культуры и ремёсел, а также с развитием внутреннего молодёжного туризма и краеведения.
Победители конкурса могут получить грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
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