https://ria.ru/20200918/lna-1577456471.html

ЛНА готова открыть нефтяные месторождения на один месяц

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:21

2020-09-18T17:21

2020-09-18T17:36

триполи

катар

халифа хафтар

ливия

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<strong>КАИР, 18 сен – РИА Новости.</strong> Ливийская национальная армия (ЛНА) <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a> начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга и готова открыть нефтяные месторождения на 1 месяц – на срок проведения переговоров, говорится в заявлении главного командования ЛНА.Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> после многомесячной приостановки.Согласно заявлению командования ЛНА, в Ливии "при активном участии армии начался внутренний межливийский диалог, в котором принимает участие замглавы ПНС Ахмед Майтыг".В тексте отмечается, что в обсуждении этих инициатив приняли участие шейхи ливийских племен и члены Палаты представителей (парламента) Ливии.По итогам переговоров, согласно заявлению, "было принято утвержденное всеми сторонами соглашение", а "первая встреча комиссии во главе с Майтыгом должна была пройти в пятницу в городе Сирт".ЛНА отмечает, что "несмотря на срыв встречи и удержание Майтыга, она открыта к межливийскому диалогу"."Понимаем, что тяжелая ситуация в экономике касается всех ливийцев, поэтому по итогам совещания с шейхами готовы в рамках будущей единой Ливии открыть поставки нефти сроком на один месяц", - говорится в тексте.В ЛНА также выразили надежду, что за этот срок "договоренности, достигнутые в рамках диалога под руководством Ахмеда Майтыга, будут осуществлены в интересах ливийского народа".Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

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https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

триполи, катар, халифа хафтар, ливия, в мире