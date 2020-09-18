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ЛНА готова открыть нефтяные месторождения на один месяц
Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:21
2020-09-18T17:36
триполи
катар
халифа хафтар
ливия
в мире
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<strong>КАИР, 18 сен – РИА Новости.</strong> Ливийская национальная армия (ЛНА) <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a> начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга и готова открыть нефтяные месторождения на 1 месяц – на срок проведения переговоров, говорится в заявлении главного командования ЛНА.Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> после многомесячной приостановки.Согласно заявлению командования ЛНА, в Ливии "при активном участии армии начался внутренний межливийский диалог, в котором принимает участие замглавы ПНС Ахмед Майтыг".В тексте отмечается, что в обсуждении этих инициатив приняли участие шейхи ливийских племен и члены Палаты представителей (парламента) Ливии.По итогам переговоров, согласно заявлению, "было принято утвержденное всеми сторонами соглашение", а "первая встреча комиссии во главе с Майтыгом должна была пройти в пятницу в городе Сирт".ЛНА отмечает, что "несмотря на срыв встречи и удержание Майтыга, она открыта к межливийскому диалогу"."Понимаем, что тяжелая ситуация в экономике касается всех ливийцев, поэтому по итогам совещания с шейхами готовы в рамках будущей единой Ливии открыть поставки нефти сроком на один месяц", - говорится в тексте.В ЛНА также выразили надежду, что за этот срок "договоренности, достигнутые в рамках диалога под руководством Ахмеда Майтыга, будут осуществлены в интересах ливийского народа".Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200917/liviya-1577395549.html
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триполи, катар, халифа хафтар, ливия, в мире

ЛНА готова открыть нефтяные месторождения на один месяц

17:21 18.09.2020 (обновлено: 17:36 18.09.2020)
787
© AP Photo / Hussein MallaЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Hussein Malla
Ливия. Архивное фото
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КАИР, 18 сен – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга и готова открыть нефтяные месторождения на 1 месяц – на срок проведения переговоров, говорится в заявлении главного командования ЛНА.
Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки.
Согласно заявлению командования ЛНА, в Ливии "при активном участии армии начался внутренний межливийский диалог, в котором принимает участие замглавы ПНС Ахмед Майтыг".
"В результате переговоров было выработано соглашение, предусматривающее схему справедливого распределения нефти во благо всех ливийцев… принято решение создать совместную комиссию для разрешения спорных вопросов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице спикера ЛНА в Facebook.
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В тексте отмечается, что в обсуждении этих инициатив приняли участие шейхи ливийских племен и члены Палаты представителей (парламента) Ливии.
По итогам переговоров, согласно заявлению, "было принято утвержденное всеми сторонами соглашение", а "первая встреча комиссии во главе с Майтыгом должна была пройти в пятницу в городе Сирт".

"Однако вооруженные группировки, близкие к движению "Братья-мусульмане"*, при личном участии главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, в попытке сорвать работу комиссии, оказали давление на Майтыга и воспрепятстовали его поездке в Сирт", - говорится в заявлении ЛНА.

ЛНА отмечает, что "несмотря на срыв встречи и удержание Майтыга, она открыта к межливийскому диалогу".
"Понимаем, что тяжелая ситуация в экономике касается всех ливийцев, поэтому по итогам совещания с шейхами готовы в рамках будущей единой Ливии открыть поставки нефти сроком на один месяц", - говорится в тексте.
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В ЛНА также выразили надежду, что за этот срок "договоренности, достигнутые в рамках диалога под руководством Ахмеда Майтыга, будут осуществлены в интересах ливийского народа".
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.
По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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