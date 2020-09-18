https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577466400.html
Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19
Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:32
2020-09-18T20:32
2020-09-18T21:23
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<strong>ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба страны Santé publique.В четверг власти страны сообщали о 10 593 заразившихся коронавирусом за сутки.C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.За прошедшие сутки скончались 123 человека, общее число умерших составляет 31 249 человек.За последнюю неделю были госпитализированы 3626 человек, из них 571 пациентов поступили в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, франция, в мире