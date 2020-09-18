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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577466400.html
Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19
Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:32
2020-09-18T21:23
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<strong>ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба страны Santé publique.В четверг власти страны сообщали о 10 593 заразившихся коронавирусом за сутки.C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.За прошедшие сутки скончались 123 человека, общее число умерших составляет 31 249 человек.За последнюю неделю были госпитализированы 3626 человек, из них 571 пациентов поступили в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, франция, в мире

Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19

20:32 18.09.2020 (обновлено: 21:23 18.09.2020)
2284
© Доминик БутенПрохожие у Триумфальной арки в Париже
Прохожие у Триумфальной арки в Париже - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба страны Santé publique.
В четверг власти страны сообщали о 10 593 заразившихся коронавирусом за сутки.
C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.
За прошедшие сутки скончались 123 человека, общее число умерших составляет 31 249 человек.
За последнюю неделю были госпитализированы 3626 человек, из них 571 пациентов поступили в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
16291503
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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