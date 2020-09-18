https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577466400.html

Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19

Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:32

2020-09-18T20:32

2020-09-18T21:23

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360323_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e641f5f2e448ab5a3fd75a78630c8083.jpg

<strong>ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Более 13 215 новых случаев заболеваний COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, что является рекордным показателем, сообщается санитарная служба страны Santé publique.В четверг власти страны сообщали о 10 593 заразившихся коронавирусом за сутки.C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.За прошедшие сутки скончались 123 человека, общее число умерших составляет 31 249 человек.За последнюю неделю были госпитализированы 3626 человек, из них 571 пациентов поступили в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, франция, в мире